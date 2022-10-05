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Medya Bengi Hatun kimdir kim oynuyor Kuruluş Osman?
Medya

Bengi Hatun kimdir kim oynuyor Kuruluş Osman?

Almila Uluer Atabeyoğlu kim? Kuruluş Osman'da yer alan yeni karakterlerden biri Bengi Hatun oldu. Peki, Bengi Hatun rolünü kim oynuyor?

Yeniakit Publisher
2022-10-05 17:57:00 -
Bengi Hatun kimdir kim oynuyor Kuruluş Osman?

Kuruluş Osman dizisine pek çok yeni karakter dahil oldu. Söz konusu karakterlerden biri de Bengi Hatun'dur. Peki, Bengi Hatun kim bu rolü kim oynuyor?

Bengi Hatun kimdir kim oynuyor Kuruluş Osman?

Kuruluş Osman dizisinde Bengi Hatun rolünü Almila Uluer Atabeyoğlu oynuyor.

Kargın Obasının Beyi, Öktem'in hatunudur. Dili sivri ve dediğim dedik olan Bengi Hatun çevresine kök söktürür. Dişli bir hatundur. Güç sevdalısıdır. Oba kültüründen gelmiştir. Hâlinden memnun değildir. Daha iyisini ister. Bu yüzden kızı Alçiçek'i saraya gelin etmek ister. Kendisi gibi oba hayatında yaşamasını istemez.

Almila Uluer Atabeyoğlu kim?

Almila Uluer Atabeyoğlu 8 Nisan 1975'te dünyaya geldi. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Ana Sanat Dalı bölümünde eğitim görmüştür. Kerem Atabeyoğlu ile evlidir ve bir çocuğu vardır.

Almila Uluer Atabeyoğlu oynadığı diziler:

Şeytanın Gözyaşları

Ayrılsak da Beraberiz

Küçük Besleme

Delikanlı

Yeter Anne       

Şapkadan Babam Çıktı

Mühürlü Güller

Bütün Çocuklarım

Rüya Gibi

Benden Baba Olmaz

Ah Kalbim

Kalp Ağrısı

Kirli Beyaz

Evvel Zaman Hikayesi

Çıplak Gerçek

Tatlı Küçük Yalancılar

Hekimoğlu         

Öktem Bey rolünü kim oynuyor kimdir?
Öktem Bey rolünü kim oynuyor kimdir?

Medya

Öktem Bey rolünü kim oynuyor kimdir?

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