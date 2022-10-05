Bengi Hatun kimdir kim oynuyor Kuruluş Osman?
Almila Uluer Atabeyoğlu kim? Kuruluş Osman'da yer alan yeni karakterlerden biri Bengi Hatun oldu. Peki, Bengi Hatun rolünü kim oynuyor?
Kuruluş Osman dizisine pek çok yeni karakter dahil oldu. Söz konusu karakterlerden biri de Bengi Hatun'dur. Peki, Bengi Hatun kim bu rolü kim oynuyor?
Bengi Hatun kimdir kim oynuyor Kuruluş Osman?
Kuruluş Osman dizisinde Bengi Hatun rolünü Almila Uluer Atabeyoğlu oynuyor.
Kargın Obasının Beyi, Öktem'in hatunudur. Dili sivri ve dediğim dedik olan Bengi Hatun çevresine kök söktürür. Dişli bir hatundur. Güç sevdalısıdır. Oba kültüründen gelmiştir. Hâlinden memnun değildir. Daha iyisini ister. Bu yüzden kızı Alçiçek'i saraya gelin etmek ister. Kendisi gibi oba hayatında yaşamasını istemez.
Almila Uluer Atabeyoğlu kim?
Almila Uluer Atabeyoğlu 8 Nisan 1975'te dünyaya geldi. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Ana Sanat Dalı bölümünde eğitim görmüştür. Kerem Atabeyoğlu ile evlidir ve bir çocuğu vardır.
Almila Uluer Atabeyoğlu oynadığı diziler:
Şeytanın Gözyaşları
Ayrılsak da Beraberiz
Küçük Besleme
Delikanlı
Yeter Anne
Şapkadan Babam Çıktı
Mühürlü Güller
Bütün Çocuklarım
Rüya Gibi
Benden Baba Olmaz
Ah Kalbim
Kalp Ağrısı
Kirli Beyaz
Evvel Zaman Hikayesi
Çıplak Gerçek
Tatlı Küçük Yalancılar
Hekimoğlu