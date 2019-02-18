Benfica’ya Salvio’dan kötü haber Portekiz basını, Galatasaray’ın UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu’nda rakibi olan Benfia’nın Arjantinli oyuncusu Eduardo Salvio’nun sakatlığı nedeniyle 4 hafta sahalardan uzak kalacağını açıkladı.

Portekiz basını, Galatasaray’ın UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu’nda rakibi olan Benfia’nın Arjantinli oyuncusu Eduardo Salvio’nun sakatlığı nedeniyle 4 hafta sahalardan uzak kalacağını açıkladı.

UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu’nun ilk maçında Türk Telekom Stadyumu’nda oynanan mücadelede 48. dakikada sakatlanarak oyundan alınan Benfica’nın Arjantinli forveti Eduardo Salvio’dan Portekiz temsilcisine kötü haber geldi. Portekiz basını, sağ uyluk kasında sakatlık yaşayan oyuncunun en az 4 hafta sahalardan uzak kalacağı yazdı. Galatasaray mücadelesinde 27. dakikada penaltıdan takımının ilk golünü kaydeden Salvio, perşembe günkü rövanş maçında forma giymemesi bekleniyor.

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