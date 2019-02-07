Benfica Portekiz Kupası'nda avantaj yakaladı Portekiz Kupası yarı final ilk maçında Benfica sahasında Sporting Lizbon'u 2-1 yendi- Benfica'nın defans oyuncusu Jardel sakatlandı

MADRİD (AA) - UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Galatasaray'ın rakibi olan Benfica, Portekiz Kupası yarı final ilk maçında Sporting Lizbon'u 2-1 yendi. Kupanın ilk maçını sahasında oynayan Benfica, 16. dakikada Gabriel Appelt Pires'in attığı golle 1-0 öne geçti. Ev sahibi takım, 64. dakikada Sporting Lizbon'dan Tiago Llori'nin kendi kalesine attığı golle farkı 2'ye çıkardı. Sporting Lizbon 82. dakikada Bruno Fernandes'in golüyle karşılık verdi. Karşılaşmanın son dakikalarında skor değişmeyince Benfica, Sporting Lizbon'u 2-1 yenerek rövanş için avantaj elde etti. Bu arada Benfica'nın Brezilyalı defans oyuncusu Jardel Nivaldo Vieira ise karşılaşmanın 38. dakikasında sakatlanarak oyundan çıktı. Yarı finalin rövanşı 3 Nisan'da oynanacak. Öte yandan 3 gün arayla ikinci kez oynanan Lizbon derbisinde rakibine karşı art arda galibiyet alan Benfica taraftarlarını sevindirdi. Benfica, ligin 20. haftasında 3 Şubat'da karşılaştığı Sporting Lizbon'u deplasmanda 4-2 yenmişti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.