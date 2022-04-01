Bendeniz'den Demet Akalın'a Ramazan tepkisi! Tokat gibi sözler

Dün sosyal medya hesabından Ramazan ayına ilişkin yaptığı paylaşımda “Ramazan ayında TV kanallarına çıkaracağınız hocalara vereceğiniz yüz binlerce lirayı dağıtın fakir fukaraya, ben razıyım geçen sene ki programları izlemeye. Nasıl olsa her sene yeni ayetler inmiyor" ifadelerini kullanan Demet Akalın büyük tepki çekmişti.

Şarkıcı Bendeniz de bu tepki gösteren isimler arasındaydı.

Bendeniz Demet Akalın'a itiraz ederek "1 ay insanlara dini değerlerinin hatırlatılması olması gerekendir. Olmaması gereken ise yılın 11 ayı TV kanallarının iğrenç programla işgal edilmesidir. Ayrıca yılbaşı ve bayram programı alınan ekstra paraların fakirlere dağıtılması daha iyi olur. Nasılsa aynı şarkıları söylüyorsunuz" yorumunda bulundu.