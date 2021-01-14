"Ben şimdi ne yapayım, susayım mı yutkunayım mı?" diyen İmamoğlu’nun yalancılığı tescillendi! Geleni geçeni Covitli yazdık

Akit TV’de Murat Alan’ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu’nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili’nde, CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) idaresinin bir yalanı daha çürütüldü.

İkinci Fazilet Durağı vakası olarak değerlendirilebilecek rezalette, CHP’li İBB yönetiminin AK Parti hükümetine olan güveni sarsmak için nasıl ahlaksızca yalan söyleyebileceği tekrar gözler önüne serildi.

Geçtiğimiz aylarda Türkiye’de koronavirüs vakalarının zirve yaptığı dönemde CHP’li İBB yönetiminin Sağlık Bakanlığı’na ait verileri yalanlayarak, sadece İstanbul’da 200’den fazla vaka olduğunu savunmasının ardından Hukukçular Derneği harekete geçti. İstanbul’da savcılığın başlattığı soruşturma sonrasında İBB bünyesinde faaliyet yürüten Mezarlıklar Müdürlüğü, sözde sehven olarak ölen hastaların Covid hastası olduğunu yazdıklarını açıkladı.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ali İhsan Karahasanoğlu, savcılığın bu açıklamayı "iyi niyet göstergesi" olarak değerlendirdiği ve takipsizlik kararı verdiğini söyledi.

Karahasanoğlu, bu konunun medyada yer bulmadığını söyleyerek, “Bunu bir savcı, bir Mezarlıklar Daire Başkanlığı bir de İmamoğlu biliyor” diye tepki gösterdi.