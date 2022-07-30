Ben miyim ‘hiç’, sen misin ‘hiç’ derken.. İETT otobüsünde olanlar!

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, CHP kuyruğuna takılan "muhafazakar" siyasetçilere ve seçmenlerine uyarılarda bulundu.

Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı:

Saadet Partili Abdülkadir Karaduman’ın, CHP’li milletvekilinin, bir din adamına hakareti hakkında açıklama beklerken..

O Karaduman, Tarım Bakanlığı’nda, kendine göre yapılan bir yanlışı anlatmak üzere basın toplantısı düzenliyor..

Tarım Bakanlığı’nda yaşandığı iddia edilen, doğruluğu da kesin olmayan o farazi yanlıştan çok daha önemlisi, iktidara yürüdüğünü iddia eden bir partinin milletvekilinin Allah’ın ayetlerine saygısızlık etmesi..

Tarım Bakanlığı’nda bir yanlışlık var ise..

Yazarsınız, söylersiniz, hatırlatırsınız, düzelttirirsiniz..

Ama..

CHP’lilerin din adamlarına hakaretlerine sessiz kalır, üstelik bir de onlara kefil olup, iktidara taşırsanız..

Hem din adamlarına hakaret ettirir, hem gerçeği söyleyen din adamlarını görevlerden aldırır, hem de Tarım Bakanlığı’ndan diğer bakanlıklara kadar hepsinde, yolsuzlukların önünü açmış olursunuz.

Din adamlarına hakaret eden zihniyeti iktidara getirdiğinizde, onlara gidip şu bakanlıktaki, bu bakanlıktaki yanlışları anlatsanız da, sizi dinleyecek bir bakan bulamazsınız.

“Yürüüü gerici. Yürrrü yobaz” derler, öylece kalırsınız..

“Ben şimdi tatile gidiyorum, dönüşte bakarız” derler, bir daha da sizi dinlemezler..

“Akşamleyin içkili lokantada sizi bekliyorum, orda şikayetlerinizi dinleyeyim” derler, sizinle alay ederler..

Sadece “doğruları söylemeniz önlenmez”, temel hak ve özgürlükleriniz de kısıtlanır..

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