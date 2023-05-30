'Ben kemal, gidiyorum'
Seçim hezimeti sonrası CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, CHP Genel Merkezi binasına asılan, "Ben Kemal, geliyorum" sözlerinin yer aldığı afiş kaldırıldı.
Türkiye seçimini yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ezici bir üstünlükle tekrardan Cumhurbaşkanı seçildi.
CHP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, seçim süreci boyunca, “Ben Kemal, geliyorum” sloganını metinlerde sık sık kullanmış, bu sözleri parti genel merkezinin binasına afiş yaptırılıp asılmıştı.
28 Mayıs’taki Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinde de mağlubiyet sonucunun çıkmasının ardından, Kılıçdaroğlu’nun sözlerinin yer aldığı afiş, CHP Genel Merkezi binasından indirildi.