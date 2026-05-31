Ben-Gvir’den "Dahiye'yi yerle bir et" talimatı Kan emici katil Lübnan’ı bitirecek

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ateşkese rağmen, Lübnan'a yönelik kara saldırılarının ve işgalin genişletilmesi talimatını verdiğini duyurdu.

Netanyahu, katıldığı bir programda Lübnan'ın güneyinde yürüttükleri işgal ve saldırılara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Başbakan Netanyahu, orduya Lübnan'daki işgali daha da genişletme ve saldırıları şiddetlendirme talimatı verdiğini belirtti.

İsrail ordusuna bağlı kara birliklerinin Lübnan'da Litani Nehri'nin kuzeyine geçtiğine işaret eden Netanyahu, tarihi Şakif Kalesi'nin bulunduğu stratejik öneme sahip tepelik alanı da işgal ettiklerini söyledi.

Netanyahu, dün yaptığı açıklamada, ordunun Lübnan'ın güneyindeki işgalini Litani Nehri'nin ötesine taşıdığını söylemişti.

BEN-GVİR’DEN TALİMAT

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Başbakan Binyamin Netanyahu'ya, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki Dahiye'yi yerle bir etme çağrısında bulundu.

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre Ben-Gvir, İsrail ordusu ile Hizbullah arasındaki çatışmaların yoğunlaşmasının ardından konuştu.

"Dahiye'yi yerle bir etmeliyiz." diyen Ben-Gvir, Lübnan'da ateşkese önceden de şimdi de karşı çıktığını ifade etti.

Hizbullah'ın gün boyu İsrail'in kuzeyine yönelik roket ve İHA saldırıları nedeniyle çeşitli bölgelerde sirenler çalmıştı.

İsrail ordusu, saldırıların büyük bir kısmının engellendiğini, bazı roket ve İHA'ların ise açık alanlara düştüğünü iddia etmişti.