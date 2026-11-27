Ben-Gvir Meclis kürsüsünden Filistin'i hedef aldı! Ağzından çıkan sözlere bakın!
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Meclis kürsüsünden Filistin'in varlığını hedef alan ifadeler kullandı. Filistin halkının siyasi varlığını yok sayan Ben-Gvir, "Filistin yok! Filistin bitti! Filistin diye bir şey yok!" dedi.
İşgal altındaki Filistin topraklarına ilişkin tartışmalar sürerken İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, bu kez Meclis kürsüsünden Filistin'i hedef aldı.
Muhalefet sıralarına seslenen Ben-Gvir, milletvekillerini Filistin meselesine öncelik vermekle suçladı.
FİLİSTİN'İN VARLIĞINI YOK SAYDI
Konuşması sırasında sesini yükselten Ben-Gvir, şu ifadeleri kullandı:
“Sizin tek derdiniz Filistin, yine Filistin, hep Filistin! Canı cehenneme Filistin'in! Filistin yok! Filistin bitti! Filistin gitti! Filistin diye bir şey yok!”
MECLİSTE TANSİYON YÜKSELDİ
Filistin'in siyasi varlığını açıkça reddeden Ben-Gvir'in sözleri, Meclis Genel Kurulunda gerilime neden oldu.
Ben-Gvir'in kürsüden sarf ettiği ifadeler, Filistin halkının kendi kaderini tayin etme ve bağımsız devlet kurma hakkına yönelik tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.