“Ben develerimi kalbime bağlamam”
Namazı huşû içerisinde kılamayan biri İmam-ı Âzam'a gelir ve o ibret dolu cevabı alır; Ben develerimi kalbime bağlamam ki; ahıra bağlarım.21 Temmuz 2019 Pazar 12:01
Başka bir zaman birisi İmam-ı Âzam’a gelerek şöyle dedi:
-Ya imam, ben namazlarımı huşû içinde kılamıyorum. Namazda iken ya develerimi otlatıyor veya onlarla ilgileniyorum. Oysa siz benden daha zenginsiniz. Peki, siz ibadet zevkine nasıl erişiyor, ibadetlerinizi huşû içerisinde nasıl yapıyorsunuz?
İmam-ı Âzam da şu ibret dolu ve düşündüren cevabı vermişti:
-Ben develerimi kalbime bağlamam ki; ahıra bağlarım.
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