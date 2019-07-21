Başka bir zaman birisi İmam-ı Âzam’a gelerek şöyle dedi:

-Ya imam, ben namazlarımı huşû içinde kılamıyorum. Namazda iken ya develerimi otlatıyor veya onlarla ilgileniyorum. Oysa siz benden daha zenginsiniz. Peki, siz ibadet zevkine nasıl erişiyor, ibadetlerinizi huşû içerisinde nasıl yapıyorsunuz?

İmam-ı Âzam da şu ibret dolu ve düşündüren cevabı vermişti:

-Ben develerimi kalbime bağlamam ki; ahıra bağlarım.