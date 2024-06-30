  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Sosyal Medya “Ben de Arap’ım” diyen bencil kıza bak sen! Türkiye seni de kovsun kabul mü?
Sosyal Medya

“Ben de Arap’ım” diyen bencil kıza bak sen! Türkiye seni de kovsun kabul mü?

Yeniakit Publisher
2024-06-30 16:46:00 - 2024-06-30 16:48:14

Mustafa Kemal’i övdükten sonra ırkçılık yapan kadın, Arapların Türkiye’den uzak kalmasını istedi. Aynı kadın kendisinin de Arap olduğunu söyledi… Saçma açıklamalar alay konusu olurken, “Türkiye seni de kovsun mu?” yorumları yapıldı.

 yeniakit.com.tr 

Akıl ve mantığı bir kenara bırakıp sadece ırk üzerinden siyaset yapmaya kalkan kemalistlerin her geçen gün yeni bir skandalı gündem oluyor. Bu kez Arap olduğunu söyleyen bir kemalist kadının sokak röportajı sırasında buram buram ırkçılık kokan sözleri tartışma konusu oldu.

Türkiye’nin “Araplaştığını” savunan ve bunun Mustafa Kemal’e yapılacak en büyük kötülük olduğunu söyleyen kadın, “Atatürk gibi bir liderin yarattığı Türkiye’de Türklükle dünya bizim önümüzde diz çökerken şu an biz adamlara köpek oluyoruz” dedi.

Aynı zamanda ırkçı kadının, “Ben Arap'ım arkadaş. Ben Arapça’ya bu kadar sahip çıkmazken Araplığa bu kadar sahip çıkmazken bu Türk halkı neden Araplaşmaya bu kadar meraklı” sözleri de dikkat çekti.

Söz konusu röportaj büyük alay konusu oldu.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Makam odasında dayak skandalı! CHP'li Başkan gözaltına alındı
Makam odasında dayak skandalı! CHP'li Başkan gözaltına alındı

Gündem

Makam odasında dayak skandalı! CHP'li Başkan gözaltına alındı

CHP Genel Başkanı Özel, Manisalıları ve CHP seçmenini tahkir etti
CHP Genel Başkanı Özel, Manisalıları ve CHP seçmenini tahkir etti

Gündem

CHP Genel Başkanı Özel, Manisalıları ve CHP seçmenini tahkir etti

CHP'li belediye başkanı gözaltına alındı
CHP'li belediye başkanı gözaltına alındı

Yerel

CHP'li belediye başkanı gözaltına alındı

Özgür Özel'in kardeşi CHP’li belediyeye isyan etti "Böyle mi yöneteceksiniz İzmir’i? Yazıktır bu halka"
Özgür Özel'in kardeşi CHP’li belediyeye isyan etti “Böyle mi yöneteceksiniz İzmir’i? Yazıktır bu halka”

Gündem

Özgür Özel'in kardeşi CHP’li belediyeye isyan etti “Böyle mi yöneteceksiniz İzmir’i? Yazıktır bu halka”

İşte CHP’nin AHLAK anlayışı! Ali Mahir Başarır: 'LGBT'li bireyler bu ülkenin aydınlık geleceği'
İşte CHP’nin AHLAK anlayışı! Ali Mahir Başarır: 'LGBT'li bireyler bu ülkenin aydınlık geleceği'

Gündem

İşte CHP’nin AHLAK anlayışı! Ali Mahir Başarır: 'LGBT'li bireyler bu ülkenin aydınlık geleceği'

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23