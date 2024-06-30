“Ben de Arap’ım” diyen bencil kıza bak sen! Türkiye seni de kovsun kabul mü?

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Akıl ve mantığı bir kenara bırakıp sadece ırk üzerinden siyaset yapmaya kalkan kemalistlerin her geçen gün yeni bir skandalı gündem oluyor. Bu kez Arap olduğunu söyleyen bir kemalist kadının sokak röportajı sırasında buram buram ırkçılık kokan sözleri tartışma konusu oldu.

Türkiye’nin “Araplaştığını” savunan ve bunun Mustafa Kemal’e yapılacak en büyük kötülük olduğunu söyleyen kadın, “Atatürk gibi bir liderin yarattığı Türkiye’de Türklükle dünya bizim önümüzde diz çökerken şu an biz adamlara köpek oluyoruz” dedi.

Aynı zamanda ırkçı kadının, “Ben Arap'ım arkadaş. Ben Arapça’ya bu kadar sahip çıkmazken Araplığa bu kadar sahip çıkmazken bu Türk halkı neden Araplaşmaya bu kadar meraklı” sözleri de dikkat çekti.

Söz konusu röportaj büyük alay konusu oldu.

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