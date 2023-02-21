Ben Bu Cihan'a Sığmazam'ın oyuncusundan deprem paylaşımı!
Ben Bu Cihan'a Sığmazam dizisinde canlandırdığı Firuze Turan karakteriyle adından söz ettiren Pelin Akil, Hatay'da 6 kişinin hayatını kaybettiği 6,4 ve 5,8'lik depremler sonrası çarpıcı bir paylaşımda bulundu. Saat 04.25'te aniden uyandığını belirten ünlü oyuncu Pelin Akil, depremzedelerin durumuna dikkat çekti. İşte Ben Bu Cihan'a Sığmazam dizisinin Firuze'si Pelin Akil'in o paylaşımı...
Pelin Akil, bugün saat 04.25 sıralarında sosyal medya hesabı üzerinden 'deprem' paylaşımında bulundu. Son olarak Ben Bu Cihan'a Sığmazam dizisinde canlandırdığı Firuze Turan karakteriyle beğeni toplayan ünlü oyuncu depremzedelerin yaşadığı durumu işaret ederek üzüntüsünü dile getirdi.
PELİN AKİL'DEN DEPREM PAYLAŞIMI: "SICAK YATAĞINDAN UTANMAK..."
Pelin Akil, Hatay'da 6 kişinin hayatını kaybettiği 6,4 ve 5,8'lik depremler sonrası yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Bu saatte aniden uyanıp sokakta üşüyenleri düşünüp uyuyamamak; sıcak yatağından utanmak...
Her an aynı durumda olabileceğimiz hissi...
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Yalnız olmadığımı biliyorum!"