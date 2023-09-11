Ben Bu Cihana Sığmazam'da bu sefer beklenmedik konu: Konuda rahatsızlık duyan 'Müttefikler' var!

Türk televizyonunun sevilen dizisi "Ben Bu Cihana Sığmazam," Oktay Kaynarca'nın canlandırdığı Cezayir karakteriyle yeni sezonun ilk bölümüyle ekranlara geri dönüyor. Ebru Özkan Saban (Leyla), Ali Seçkiner Alıcı (Kurban Baba) ve Ragıp Savaş gibi usta oyuncuların da başrollerini paylaştığı bu heyecan dolu dizi, izleyicileriyle buluşmaya hazırlanıyor.

Cezayir'in Yeni Macerası: "Dayılar Masası"

Yeni sezonun açılışında, Cezayir Türk, bir senelik bir aradan sonra geri dönüş yaparak 5 büyük silah tüccarını bir araya getirir ve "Dayılar Masası" adını verdikleri bir ortaklık kurar. Bu organizasyonun başına ise yeğeni Ateş'i getirir. Artık işlerden elini ayağını çekmiş olan Cezayir, eşi Leyla ve ailesiyle sakin bir hayat sürmeyi düşler.

Ancak, bilinmeyen düşmanlar onu rahat bırakmaz. Önce silah yüklü gemisi Akdeniz'de saldırıya uğrar ve kaçırılır. Ardından aynı düşmanlar, Cezayir'i bulup öldürmeye çalışır. Cezayir, eski dostu Atakan'dan düşmanlarının kim olduğunu öğrenir. Bu düşmanlar, Türkiye'nin Mavi Vatan politikasından ve en fazla silah ihracatı gerçekleştiren ülkelerden biri olmasından rahatsızlık duyan "Müttefikler" isimli uluslararası bir konsorsiyumdur. Onlar da Dayılar Masası'nın benzerini kurarak, yerli işbirlikçileriyle birlikte saldırıya geçmişlerdir. Bu sefer hedefleri sadece Cezayir değil, aynı zamanda Türkiye'dir.

Aile İçi Çatışmalar: Leyla ve Cezayir

Cezayir, Leyla'ya emekli olduğunu ve işlerden elini ayağını çektiğini söylese de, gerçekte yapması gerekenleri çok iyi bilmektedir. Ancak bu kararları, Leyla ve kızları Suna ile arasının bozulmasına neden olur. Cezayir'in düşmanlarına karşı verdiği mücadele, aile içi dinamikleri de etkileyerek dizinin heyecanını artırır.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

"Ben Bu Cihana Sığmazam" yeni sezonuyla izleyicilere aksiyon dolu anlar, aile içi çatışmalar ve uluslararası entrikalar sunmaya hazırlanıyor. Cezayir'in maceraları ve ailesiyle olan ilişkisi, dizi tutkunlarını ekran başına kilitlemeye devam edecek.