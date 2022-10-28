Ben Bu Cihana Sığmazam'a Kurtlar Vadisi'nden bomba transfer! Reytingleri patlatmaya geliyor

ATV'de Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yerine gelen Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi kadrosuna başarılı oyuncuları katmaya devam ediyor. Oktay Kaynarca'nın Cezayir Kurt karakteriyle başrolünde oynadığı Ben Bu Cihana Sığmazam'a Erkan Can'ın ardından bir başka usta oyuncu daha katıldı. Daha önce Çukur ve EDHO'da da rol alan Hüseyin Soysalan da diziye dahil oldu.



Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde EDHO ve Çukur'un usta oyuncusu Hüseyin Soysalan da katıldı! Cezayir Kurt'un yeni düşmanı belli oldu

Başrolünde Oktay Kaynarca'nın yer aldığı, yönetmen koltuğunda Onur Tan'ın oturduğu Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi hayranlarını heyecanlandıracak bir transfer daha yaşandı. Ben Bu Cihana Sığmazam'ın kadrosuna, Kocacıklı Koca Ekâbir karakterine hayat verecek olan Erkan Can'ın dahil olduğu ATV tarafından duyurulmuştu. Can'ın ardından dizide dengeleri değiştirerek bir karakter daha geliyor.

Daha önce Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Kurtlar Vadisi ve Çukur gibi fenomen dizilerde rol alan usta oyuncu Hüseyin Soysalan da Ben Bu Cihana Sığmazam’ın güçlü oyuncu kadrosuna dahil oldu. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Hüseyin Soysalan dizide Sabit karakterine hayat verecek.

Cezayir'in düşmanı olacak

Oktay Kaynarca’nın oynadığı Cezayir Kurt'un düşmanı olarak seyirci karşısına çıkacak olan Sabit, İstanbul’un önemli iş adamlarından, Halepli uyuşturucu ve silah kaçakçısıdır.