Ben Bu Cihana Sığmazam için merakla beklenen duyuru yapıldı
Oktay Kaynarca’nın başrolünde yer aldığı “Ben Bu Cihana Sığmazam" dizisinin ilk tanıtımı bu akşam izleyici ile buluşacak.
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın sitesinde yer alan habere göre, Oktay Kaynarca’nın yeni sezonda atv’de ekrana gelecek yeni dizisi “Ben Bu Cihana Sığmazam”ın tanıtımının ne zaman seyirciyle buluşacağı merak konusuydu.
Onur Tan’ın yönettiği dizinin ilk teaser’ı bu akşam ekrana gelecek.Güzel Adamlar Medya’nın yapımcılığını üstlendiği dizinin afiş ve kanal tanıtım çekimi dün yapıldı.
Yusuf Reha Alp, Mahinur Ergun ve Ali Can Yaraş’ın yazdığı dizinin ilk 3 bölümü iç içe çekiliyor.
Oyuncu kadrosu
Dizide Oktay Kaynarca (Cezayir), Ebru Özkan (Leyla), Pelin Akil (Firuze), Ali Seçkiner Alıcı (Kurban Baba), Hakan Karahan (Dumrul), Erkan Sever (Orhan), Ragıp Savaş (Atakan), Gülenay Kalkan Ünlüoğlu (Elmas), Eren Vurdem (Azamet), Aslı Sevi (Azade), Kerem Kupacı (Ethem), Ziya Kürküt (Bekir), Pelin Uluksar (Süheyla), Mina Derman (Suna), Batuhan Sezer (Ömer Asaf), , Değer Alp (Canan), Başak Kıvılcım Ertanoğlu (Zühre), Burcu Binici (Meltem), Ömer Kurt (Kerim), Mert Kırlak (George Bagnall), Ahmet Yıldırım (Cafer), Tanıl Yöntem (Canberk), Doruk Öztürk (Şamil), Osman Albayrak (Beyler Divanı Azer), Melisa Duru Ünal (Mercan), Aylar Melayeva (Sevim), Hanbey Oğuzhan Çoban (Besim) ve Işıl Yücesoy (Gülendam) rol alıyor.