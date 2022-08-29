ATV ekranlarında yeni bir dizi başlayacak. Oktay Kaynarca'nın başrolünde oynadığı Ben Bu Cihana Sığmazam isimli dizinin ne zaman ekrana geleceği araştırılıyor?

Ben Bu Cihana Sığmazam 1.bölüm ne zaman?

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi yeni sezonda ekranlara gelecek. Dizinin hangi gün ekranlara geleceği konusunda ise henüz bir açıklama yapılmadı.

Ben Bu Cihana Sığmazam konusu nedir?

Köklü ve güçlü bir aileden gelen Cezayir Türk, devleti için çalışan ve bir sabotaja kurban giden ağabeyinin intikamını alır. Devletin bekası ve ailesinin güvenliği için öldü gösterilerek yeni bir hayata başlar. Cezayir Türk, yurtdışında devam eden operasyonlarda bir yaralanma sonucu sınır tanımayan doktorlardan Firuze ile tanışır. Her ne kadar eşini ve ailesini özlese de onlara bir daha dönemeyeceğini bilmektedir. Firuze'ye aşık olup yeniden bir aile kuran Cezayir, bir süre sonra deşifre olur ve tekrardan hayata, İstanbul'a dönmek zorunda kalır. Fakat bu gelişmelerden ne yeni ailesinin ne de yıllardır onu özleyen ve mezarında dua eden ailesinin haberi vardır. Emanet ederek geride bıraktığı İstanbul ise bambaşka bir İstanbul olarak karşısına çıkacaktır.