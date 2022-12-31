“Ben bile ‘Bu abartı' demiştim!” Çilingiroğlu’ndan bomba Erdoğan itirafları

Ensonhaber'in sorularını cevaplayan Kaya Çilingiroğlu, özel hayatı dışında spor ve siyasete ilişkin birçok konuya da değindi.

Bu aralar siyasete merak saldığını söyleyen Çilingiroğlu, Türkiye'nin son 20 yıllık sürecine dikkat çekti.

Çilingiroğlu'nun, Türkiye'nin son 20 yılda ABD'ye kafa tutar hale geldiğini söylediği bölümler ise gündem oldu.

Çilingiroğlu şöyle konuştu:

"Bu ülke şu anda büyüyor. Büyürken de sıkıntı çekeceksin kardeşim. İlk doğalgaz olayı çıktı bizde. Dediler ki 'çok derinde şöyle-böyle...' Bugün yarın çıkıyor galiba ve 8-10 yıllık ihtiyacımız karşılayacak ve ihracatçı ülke olacağız.

4-5 sene evveldi araba hikayesi çıktığı zaman ben dahi 'bu da abartı' falan demiştim, yaptı satıyor bile... Yok satıyor. Togg da alırım, hisse senedi olursa sıraya da yazılacağım.

Yerli araba çıktı artık. Ölü toprağı vardı bu ülke insanının üstünde. 'Onlar yapar biz yapamayız...'Onu kaldırdı üzerimizden. Bir adam çıktı 'Yok öyle değil, yaparız. Her şeyi yaparız' dedi.

Selçuk Bayraktar mesela, önümüzdeki yüzyılın adamı. Herkes diyor ki; 'devlet imkanları kime verilse yapar.' Selçuk Bayraktar uçak ya da kanat yapmıyor, yazılımını yapıyor.

Hakikatten zeki bir adam. Ama maalesef Cumhurbaşkanı'nın damadı. Hani sıradan bir adam olsa Einstein diyecektik. Ama Cumhurbaşkanı'nın damadı olunca önyargılı oluyor herkes."