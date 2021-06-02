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Medya Ben & Az grubu kimdir? Ben & Az grubu üyeleri
Medya

Ben & Az grubu kimdir? Ben & Az grubu üyeleri

Ben & Az grubu şarkı sözleri. Ben & Az grubu Sedat Peker karşı sözleri, organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker’in sosyal medyadan Ben & Az grubuna teşekkür etmesinden sonra sorgulanır oldu. Çektiği videolarla Türkiye’yi hedef haline getiren suç örgütü lideri Sedat Peker’e destek yine dış ülkelerden geldi ve gelmeye de devam ediyor. Ben & Az grubu ‘Yeni Patron Sedat Peker’ adlı şarkı yayınladı. Peker de kendi adına yayınlanan bu şarkı için Ben & Az grubuna teşekkür etti. Peki Sedat Peker’in hedefinde kim var?

Yeniakit Publisher
2021-06-02 08:37:00 - 2021-06-02 08:38:29
Ben & Az grubu kimdir? Ben & Az grubu üyeleri

Organize suç örgütü elebaş Sedat Peker, 15 Temmuz’un finansörü olan Birleşik Arap Emirlikleri’nden provokasyona devam ediyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve eski Başbakan Binali Yıldırım’ın oğlu Erkan Yıldırım hakkındaki iddialar da, Türkiye’nin Suriye’de cihatçı örgütleri silah gönderdiği yalanları da firari FETÖ’cüler tarafından Peker’e tam destek yağmaya devam ediyor.

Sedat Peker’in asıl hedefinde kim var?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin grup toplantısında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının satırbaşları şöyle: “Kimin terör örgütleriyle, suç çeteleriyle, yeminli Türkiye düşmanlarıyla yürüdüğünü milletimiz görüyor. Biz birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize sahip çıktığımız müddetçe, hiçbir senaryo ülkemizi hedeflerine ulaşmaktan alıkoyamaz, milletimizle aramızdaki uhuvveti bozamaz. Nice oyunları ve tuzakları bozduğumuz gibi bu sinsi operasyonları da akamete uğratacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Hiçbir senaryo ülkemizi hedeflerine ulaşmaktan alıkoyamaz. İçişleri Bakanımızın her zaman yanındayız, yanında olacağız. Hedefin İçişleri Bakanımız değil Türkiye olduğunu anlamak için siluetlere bakmak yeterlidir."

MHP lideri Devlet Bahçeli "Milletin hür iradesiyle ve tertemiz oylarıyla seçilmiş Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı devirmek, Türkiye'yi deforme etmek için faal halde olanlara alimallah, bedeli ne kadar ağır olsa bile izin verilmeyecektir" diye konuştu.

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