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BEM BİR-SEN’den HDP’li belediyenin işten çıkardığı işçilere destek

SEN), HDP’li Kayapınar Belediyesi tarafından işten çıkarılan 22 işçiye destek açıklamasında bulundu.

11 Eylül 2019 Çarşamba 14:05
BEM BİR-SEN’den HDP’li belediyenin işten çıkardığı işçilere destek

SEN), HDP’li Kayapınar Belediyesi tarafından işten çıkarılan 22 işçiye destek açıklamasında bulundu.


Kayapınar Belediyesinin ihalede görevi kötüye kullandığını öne sürdüğü 22 personel açığa alınarak, Diyarbakır


Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu ve işten çıkarıldı. BEM BİR-SEN üyesi personeller, Kayapınar Belediyesi önünde basın açıklaması yaptı. Sendika üyeleri adına açıklama yapan BEM-BİR-SEN Diyarbakır İl Başkanı Mehmet Zeki Yağmur, görevden alınan personellerin birçoğunun sendikalarının üyesi olduğunu, görevden almaya ilişkin haklı bir neden bulunmadığını söyledi. Belediye tarafından incelemeye konu edilen “kilitli parke taşı ve kaldırım yapım işinin” İller Bankası tarafından Kayapınar Belediyesine verilen kredi ile gerçekleştirildiğini belirten Yağmur, “İller Bankasının desteği ile gerçekleştirilen ihalelerin denetimi hem ilgili kurum hem de İller Bankası tarafından oluşturulan komisyonlar ile yapılmaktadır. 2017 yılında gerçekleştirilen ihalenin kesin kabul işlemleri 31 Mart seçimlerinin ardından yapılmıştır. Kayapınar Belediye Başkanı tarafından kurulan kesin kabul komisyonu, yine makam tarafından kendi oluşturduğu komisyonu yetersiz bularak, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve TMMOB (Türkiye Mühendisler ve Mimarlar Odası) Diyarbakır Şubesinden yine kendi belirlemiş olduğu personellerin görevlendirilmesini talep etmiştir. Kayapınar Belediye Başkanlığının açıklamasında yer alan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve TMMOB tarafından yapılan bir çalışmada söz konusu değildir. Kasıtlı ve bilinçli bir şekilde ilgili kanuna ve usule aykırı olarak hazırlanan tutanaklara Büyükşehir Belediye çalışanlarının imza atmaktan imtina etmesi üzerine yalnızca Mimarlar ve Mühendisler Odasında kayıtlı iki mühendisin imzası bulunmaktadır. Söz konusu tutanaklarda imzası bulunan Mühendis ve Mimarlar Odasına kayıtlı iki mühendisten biri KHK ile görevinden uzaklaştırılmış ve kamu görevi yürütmekten men edilmiştir. Kamu haklarından men edilmiş bir mühendise hazırlatılan bir tutanak ile birçoğu sendikamız üyesi olan 22 personel açığa alınmıştır. Ayrıca tarafsız olması gereken muhakkikin yerine Kayapınar Belediye Başkanı tarafından HDP Meclis üyesi ve Kayapınar Belediye Başkan Yardımcısı tayin edilmiştir” dedi.



“Şehit yakınları ve gazilere yönelik mobbinge son verilmesini istiyoruz”


Kayapınar Belediye Başkanlığı tarafından kayyum döneminde görevini yapan belediye personeline yönelik hukuk dışı uygulamaların ilk kez gerçekleşmediğini kaydeden Mehmet Zeki Yağmur, sözlerine şöyle devam etti:


“Hepinizin bildiği gibi daha önce de şehit yakını ve gazi, engellilerinde bulunduğu 56 işçi çeşitli bahaneler ile görevinden uzaklaştırılmıştır. Birçok personel görev yerleri değiştirilmek suretiyle kötü şartlarda çalışmaya zorlanmış, sürgün edilmiş ve kendilerine istifa etmeleri yönünde tehditte bulunulmuştur. Bir kez daha sizlerin aracılığı ile Kayapınar’a hizmet etmekten başka gayesi olmayan sendika üyesi arkadaşlarımıza, şehit yakını ve gazi, engelli kardeşlerimize uygulanan mobbinge bir an önce son verilmesini istiyoruz. Kayapınar Belediye Başkanı’na kanunların kendisine tanıdığı yetkileri keyfiyetle ve hoyratça kullanmak yerine güzel ilçemiz Kayapınar’a hizmet etmesi için kullanmasını diliyoruz.”


Sendika üyeleri, açıklamanın ardından sessizce dağıldı.

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Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 14:05
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