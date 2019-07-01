Bem-Bir-Sen’den eşcinsel ahlaksızlığa tepki! Ülkemizi işgal edemeyenler zihinlerimizi işgal etmek istiyor

Uğur Kağan Hanoğlu yeniakit.com.tr

CHP’li belediyelerin eşcinsel sapkınlara verdiği desteğe Bem-Bir-Sen’den tepki geldi. Başkanlar Kurulu toplantısında, CHP’li belediyelerin toplumu ifsat eden eşcinsel sapkınlara verdiği destek değerlendirildi. Bem-Bir-Sen’den yapılan açıklamada, “Belli bir azınlığın sapıklıklarını ve marjinalliklerini resmi sosyal medya hesaplarından normalleştirmeye çalışan ve kültür emperyalizmine hizmet eden belediyeleri uyarıyoruz. Aile müessesemiz ve çocuklarımızın geleceğine yönelik bu saldırılara belediyeler alet olmamalı aksine bu saldırılara karşı politikalar geliştirmelidir.” denildi.

Sapkınlıkları yaymak isteyenlerle mücadele edeceğiz

Bem-Bir-Sen Başkanlar Kurulu Toplantısı Sonuç Bildirgesi’nde, eşcinsel sapkınlıklara verilen destekle ilgili şu ifadelere yer verildi:

“Son günlerde çeşitli kavramlar altında ve içinde bulundukları sapkınlıkları normalleştirmeye çalışanları ibretle izliyoruz. Milletimizin en önemli gücü olan aile kavramını bozmaya yönelik bu sapkınlıkların belediyeler eliyle normalleştirilmeye çalışılmasını şiddetle kınıyoruz. Ülkemizi fiilen işgal edemeyen bozuk zihniyet sahiplerinin aile kavramına saldırarak ülkemizi zihnen işgal etmelerine fırsat verilmeyecektir. Belli bir azınlığın sapıklıklarını ve marjinalliklerini resmi sosyal medya hesaplarından normalleştirmeye çalışan ve kültür emperyalizmine hizmet eden belediyeleri uyarıyoruz. Aile müessesemiz ve çocuklarımızın geleceğine yönelik bu saldırılara belediyeler alet olmamalı aksine bu saldırılara karşı politikalar geliştirmelidir. Aile kavramına saldıranlara karşı dimdik duracağımızı, sapık anlayışların normalleşmesine asla fırsat vermeyeceğimizi buradan ilan ediyoruz. Bu tür sapkınlıklarının yayılmasını teşvik eden dış mihraklarla ve yerli işbirlikçileriyle de her zeminde mücadele edeceğimiz bilinmelidir.”

Sendikal tehdit ve baskılara boyun eğmeyeceğiz

31 Mart yerel seçimleriyle yönetimleri değişen belediyelerde yetkili sendika olan Bem-Bir-Sen’e yönelik devam eden sendikal baskıların kınandığı ifade edilen bildirgede, “Yaklaşık üç aydır üyelerimiz sendikamızdan istifaya zorlanmakta, sendika yöneticilerimiz yasaya aykırı biçimde sürgün niteliğinde görev değişiklerine tabi tutulmakta, sözleşmeli personel statüsünde çalışan üyelerimiz işten atılmaktadır. Sendikamızdan istifa etmeleri için üyelerimize ve sendika yöneticilerimize yapılan baskılar, tehditler ve sürgünler sendikal mücadelemizden geri adım attıramayacaktır.” denildi.

Çalışanları ekmekleriyle tehdit etmek utanç vericidir

Açıklamada, belediye çalışanlarına yönelik baskı ve sürgünlerle ilgili de şu tepkiye yer verildi:

“Üyelerimizi emekleriyle, alın teriyle ve ekmekleriyle tehdit etmek yasal olmadığı gibi insanlık açısından utanç vericidir. Bu utanç verici sendikal baskılar sendikal tarihe kara sayfalar olarak geçmiştir. İşverenlerle el ele vererek sendikal harekete bu utancı yaşatan sözde sendikaları kınıyoruz. Sendikal haklara müdahale, Anayasamız başta olmak üzere, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununa, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine, ILO Sözleşmelerine ve insan haklarına ilişkin uluslararası sözleşmelere aykırıdır. Sendikal baskılar Türk Ceza Kanununa göre suçtur. Anayasa, yasalar ve uluslararası sözleşmeler tarafından teminat altına alınan hakların ayaklar altına alınmasına sebep olan ve göz yuman bütün aktörler karşısında sendikamız bütün yasal haklarını kullanacaktır.”