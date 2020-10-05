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Aktüel BELTUR Genel Müdürlüğünde görev değişimi
Aktüel

BELTUR Genel Müdürlüğünde görev değişimi

Yeniakit Publisher
2020-10-05 19:47:39 -
BELTUR Genel Müdürlüğünde görev değişimi

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraklerinden BELTUR'da görev değişimi yapıldı.

İBB'den yapılan açıklamaya göre, Halk Ekmek AŞ Genel Müdürü Okan Gedik, mevcut görevlerine ek olarak BELTUR AŞ Genel Müdür Vekili olarak atandı.

Yeniden yapılanma kapsamında görevden alınan BELTUR Genel Müdürü Güçlü Şeneler ise İBB'ye Perakende Grubu İştirakler Danışmanı olarak atandı.

Açıklamada ayrıca BELTUR AŞ'de maaşların ödenmediği ve benzeri iddiaların gerçeği yansıtmadığı kaydedildi.

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