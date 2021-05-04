Belözoğlu ile Fenerbahçe 7 yıl sonra başardı
Erzurumspor'u 3-1 mağlup eden Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın karşı karşıya geleceği maç öncesi kritik bir galibiyet elde etti. Teknik direktör Emre Belözoğlu, Süper Lig'de İsmail Kartal'dan (2014/15) bu yana Fenerbahçe kariyerine üst üste dört iç saha galibiyetiyle başlayan ilk çalıştırıcısı olmayı başardı.
Düşme hattındaki BB Erzurumspor'u ilk 14 dakikada bulduğu 3 golle deviren sarı-lacivertliler, şampiyonluk yarışındaki iddiasını sürdürdü.
Karşılaşmanın ilk 14 dakikasına tam 3 gol sığdıran Emre Belözoğlu'nun ekibi, sahadan 3-1 galip ayrıldı.
Bu sonucun ardından sarı-lacivertli ekip son 5 haftada dördüncü galibiyetini elde etti. Üst üste ikinci yenilgisini alan Yılmaz Vural'ın takımı düşme hattında büyük bir yara aldı.
OPTA verilerine göre Emre Belözoğlu, Süper Lig'de İsmail Kartal'dan (2014/15) bu yana Fenerbahçe kariyerine üst üste dört iç saha galibiyetiyle başlayan ilk çalıştırıcı oldu.