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Spor

Belözoğlu ile Fenerbahçe 7 yıl sonra başardı

Erzurumspor'u 3-1 mağlup eden Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın karşı karşıya geleceği maç öncesi kritik bir galibiyet elde etti. Teknik direktör Emre Belözoğlu, Süper Lig'de İsmail Kartal'dan (2014/15) bu yana Fenerbahçe kariyerine üst üste dört iç saha galibiyetiyle başlayan ilk çalıştırıcısı olmayı başardı.

Yeniakit Publisher
2021-05-04 01:34:00 -
Belözoğlu ile Fenerbahçe 7 yıl sonra başardı

Düşme hattındaki BB Erzurumspor'u ilk 14 dakikada bulduğu 3 golle deviren sarı-lacivertliler, şampiyonluk yarışındaki iddiasını sürdürdü.

Karşılaşmanın ilk 14 dakikasına tam 3 gol sığdıran Emre Belözoğlu'nun ekibi, sahadan 3-1 galip ayrıldı.

Bu sonucun ardından sarı-lacivertli ekip son 5 haftada dördüncü galibiyetini elde etti. Üst üste ikinci yenilgisini alan Yılmaz Vural'ın takımı düşme hattında büyük bir yara aldı.

OPTA verilerine göre Emre Belözoğlu, Süper Lig'de İsmail Kartal'dan (2014/15) bu yana Fenerbahçe kariyerine üst üste dört iç saha galibiyetiyle başlayan ilk çalıştırıcı oldu.

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