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Belözoğlu, Cagliari maçından sonra açıklamada bulundu!

Fenerbahçe kaptanı Belözoğlu, Cagliari karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu..

08 Ağustos 2019 Perşembe 09:26
Belözoğlu, Cagliari maçından sonra açıklamada bulundu!

Uzun süre sonra Kadıköy’de sahaya çıkmanın heyecan verici olduğunu söyleyen Emre Belözoğlu, “1500 küsür gün sonra geri geldim. Benim için Başakşehir büyük tecrübe oldu. Orada çok şey öğrendim. Herkesten sevgi gördüm ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe 3 Temmuz'u gördü

"Fenerbahçe 3 Temmuz’u yaşadı ve ayakta durduysak taraftarımızın sayesinde oldu. Onların şevkatini hissetmiş bir oyuncu olarak, evet bazı oyuncular taraftarımızın gözüyle bakınca istenilen performansa ulaşmamış olabilir ama sezonun başı itibariyle birbirimize ihtiyacımız var. Bu şanlı forma Lefter, Can Bartu, Selçuk Yula abilerimizin terlettiği forma. Ne kadar büyük topçu olursak olalım camiadan büyük olamayız. İnanıyorum ki Fenerbahçe taraftarı o birliği beraberliği sağlayacaktır.” dedi.

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Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 09:26
  1. Emre Belözoğlu
  2. Fenerbahçe

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