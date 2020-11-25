Bellona Kayseri Basketbol'un yeni transferi Brown sağlık kontrolünden geçirildi

KAYSERİ (AA) - Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Bellona Kayseri Basketbol'un yeni transferi ABD'li pivot Kalani Brown, sağlık kontrolünden geçirildi.

Son olarak Amerikan Kadınlar Basketbol Ligi'nde (WNBA) Atlanta Dream forması giyen ve sezon sonuna kadar anlaşılan 23 yaşındaki 2,01 metre boyundaki oyuncu, Memorial Kayseri Hastanesi'nde sağlık kontrollerine tabi tutuldu.

Sağlık kontrolünün ardından basın mensuplarına açıklama yapan Brown, çok mutlu olduğunu ve sahalara dönmek için heyecanlandığını söyledi.

Türkiye'ye ilk gelişi olduğunu belirten Brown, "Öğrenecek ve görecek çok şey var. Türkiye gibi güzel bir ülkede iyi vakit geçirmeyi istiyorum." ifadelerini kullandı.



