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Spor

Bellona Kayseri Basketbol, İngiliz Mikiah Herbert Harrigan'i transfer etti

Yeniakit Publisher
2020-06-20 16:51:39 -
Bellona Kayseri Basketbol, İngiliz Mikiah Herbert Harrigan'i transfer etti

KAYSERİ (AA) - Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Bellona Kayseri Basketbol, İngiliz Mikiah Herbert Harrigan'i kadrosuna kattı.

Kayseri ekibi, son olarak ABD'de South Carolina Gamecocks forması giyen 21 yaşındaki oyun kurucu ile sezon sonuna kadar anlaştı.

Kulübün sosyal medya hesaplarından, "Kulübümüz transfer çalışmaları kapsamında South Carolina Gamecocks forması giyen Mikiah Herbert Harrigan ile anlaşma sağlamıştır. Kendisine hoş geldin diyor ve başarılar diliyoruz." paylaşımı yapıldı.


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