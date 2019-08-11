Bellona Kayseri Basketbol Ayşegül’ü transfer etti Bellona Kayseri Basketbol, yeni sezon öncesi Hatay Büyükşehir Belediyespor’dan Ayşegül Günay ile anlaştı.

Bellona Kayseri Basketbol, yeni sezon öncesi Hatay Büyükşehir Belediyespor’dan Ayşegül Günay ile anlaştı.

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Liginde mücadele edecek olan Bellona Kayseri Basketbol’da iç ve dış transfer çalışmaları devam ediyor.

Sarı-Kırmızılılar, geçtiğimiz sezon Hatay Büyükşehir Belediyespor forması giyen 1992 doğumlu oyun kurucu Ayşegül Günay ile sözleşme imzaladı.

Ayşegül Günay, 2012-2013, 2013-2014 sezonlarında ve 2016-2017 sezonlarında Bellona Kayseri Basketbol takımı formasını giymişti.

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