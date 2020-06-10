  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

Bellona Kayseri Basketbol, ABD'li Kylee Shook'u transfer etti

Yeniakit Publisher
2020-06-10 23:25:22 -
Bellona Kayseri Basketbol, ABD'li Kylee Shook'u transfer etti

KAYSERİ (AA) - Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Bellona Kayseri Basketbol, ABD'li Kylee Shook'u kadrosuna kattı.

Kayseri ekibi, en son Louisville Cardinals forması giyen 22 yaşındaki forvet ile sezon sonuna kadar anlaştı.

Kulübün sosyal medya hesaplarından transferle ilgili, "Kulübümüz transfer çalışmaları kapsamında en son Louisville Cardinals forması giyen Kylee Shook ile anlaşma sağlamıştır. Kendisine 'hoş geldin' diyor ve başarılar diliyoruz." paylaşımı yapıldı.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık teraslı dubleks daire
Satılık teraslı dubleks daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı