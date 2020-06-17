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Spor

Bellerin'den her galibiyet için 3 bin ağaç

Yeniakit Publisher
2020-06-17 12:51:26 -
Bellerin'den her galibiyet için 3 bin ağaç

İSTANBUL (AA) - İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'da forma giyen 25 yaşındaki Hector Bellerin, bu sezon alacakları her galibiyet için 3 bin ağaç dikilmesine destek vereceğini açıkladı.

İspanyol futbolcu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, başkent ekibinin kalan haftalarda alacağı her galibiyetin ardından karbon emisyonuyla mücadele için 3 bin ağacın dikilmesine destek olacağını kaydetti.

Arsenal, sezonun kalan bölümünde Manchester City, Brighton, Southampton, Norwich City, Wolverhampton, Leicester City, Tottenham, Liverpool, Aston Villa ve Watford ile karşılaşacak.

Londra ekibi, 40 puanla 9. sırada yer alıyor.

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