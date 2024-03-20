Belkıs içme suyu tesisi hem tasarruf hem de dinlenme alanları sunuyor

Şehrin içme suyu ihtiyacını 2050 yılına kadar giderecek Düzbağ İçme Suyu Projesi’ne entegre çalışacak, 650 dönüm üzerine kurulacak 3 Milyar TL değerindeki Belkıs İçme Suyu Arıtma Tesisi, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in yeni döneminde şehre kazandırılacak. Dünyada kullanılan son teknolojilerle donatılacak, uzun vadeli içme, kullanma ve endüstri suyunun arıtılmasıyla yönetilmesini amaçlayan tesis, günlük 1 milyon metreküp arıtma kapasitesine sahip olacak, Düzbağ ve Kartalkaya’ya entegre çalışacak.

Türkiye’de ilk kez teknik yapılara ek olarak sosyal alanlarıyla da vatandaşa açık yaşayan bir arıtma tesisi şeklinde kurgulanan Belkıs İçme Suyu Arıtma Tesisi, Gaziantep’e ulaşacak suyun dağıtım merkezi olmasının yanında, uluslararası kriterleri de sağlayan özgün ve sürdürülebilir bir proje olacak.

KENT İÇERİSİNDEKİ TERFİ İSTASYONLARINA BAĞLILIK YÜZDE 85 AZALACAK

Dünyadaki en ileri mühendislik teknolojileriyle planlanan tesisin 2 kademesi Düzbağ’a, 1 kademesi Kartalkaya’ya hizmet verecek şekilde 3 kademeden oluşacak. Kaynaklardan gelecek ham suyu, kentin yüksek kesiminde kalan kuzeyinde Adana-Şanlıurfa Otoyolu’nun İncesu mevkiinde, ulaşım olanakları açısından oldukça elverişli bir noktada yer alacak tesis, şehir içinde bulunan su depolarına cazibesiyle akacak, kent içerisinde bulunan terfi istasyonlarına bağlılık yüzde 85 oranında azalacak. Bu sayede güncel enerji birim maliyetlerine göre yıllık yaklaşık 1.3 milyar TL tasarruf elde edilecek.

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Belkıs İçme Suyu Arıtma Tesisi Anadolu’da ve dünyada, yüzyıllardır kullanılan su arama çubuğundan esinlenilerek ana giriş aks ve yaya yolundan oluşan bir çatal çubuk şekilde tasarlandı. Düzbağ’dan gelen suyun günlük 700 bin metreküpünü, Kartalkaya’dan gelen suyun ise günlük 350 bin metreküpünü arıtacak tesisin inşaatı ve işletilmesi esnasında çevre üzerinde herhangi bir olumsuz etkisi olmaması adına 2872 sayılı Çevre Mevzuatı ve bu kapsamda çıkarılan tüm yönetmeliklere uygun projelendirildi, gerekli önlemlerin tümü göz önünde bulunduruldu.

TESİSİN ÇEVRESİ BÜYÜK BİR DİNLENME ALANI SUNACAK

Arıtma tesisin çevresi dinlenme alanı olarak vatandaşların hizmetine sunulacak, sosyal alanları ve donatılarıyla bir cazibe merkezi olacak. Mesleki ve teknik eğitimlerin verilebileceği derslikleri içeren idari ve eğitim binası, çok dilli konferansların yanında sinema ve tiyatro gösterilerinin de yapılabileceği çok amaçlı salon binası, personele ve ziyaretçilere hizmet verecek şekilde tasarlanan restoran, 20 oda kapasiteli misafirhane ve 60 konut kapasiteli lojman blokları yapılacak.

Tesis çevresinde ziyaretçilere açık dinlenme alanları, konsept kafeler, kapalı spor salonu ve yüzme havuzu, dünya standartlarında analiz yapılabilecek laboratuvar binası ve 7’den 70’e herkesin evlerimize gelen suyun yolculuğuna şahit olacağı interaktif su müzesi gibi özel yapılar oluşturulacak. Üç ana meydanda yer alan su havuzları ve doğal güzellikleriyle ziyaretçilere suyla buluşma imkanı sunulacak.

Anadolu’da tarih boyunca, sudaki oksijen miktarını artırmak üzere kullanılan bir yöntem olan, kas tipi havalandırmanın günümüz teknoloji ve olanakları ile uygulanmasıyla arıtma ve enerji kazanımı sağlayacak.