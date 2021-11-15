Belkide fiyatı pek değişmeyen tek meyve muşmula

Demir eksikliği gibi birçok problemin çözümünde muşmula meyvesi kullanılır. Gül ailesinde ait olan muşmula meyvesi çalı formunda yetişmektedir.

Faydaları ise şunlardır:

Sıvı oranı yüksek olduğu için kışın su eksikliği yaşayan kişiler için birebir bir meyvedir.

Çeşitli yollarla oluşan böbrek ve safra taşlarının atılmasında önemli rol oynar.

Kemik gelişiminde ve ileri yaşlarda görülen kemik erimesi gibi hastalıkların önüne geçilmiş olur.

Vücutta oluşan bazı iltihapların atılmasına da yardım etmektedir.

Beyine giden damarlardaki oksijen miktarını arttırarak daha sağlıklı düşünmenizi sağlamaktadır.

Hamile kalma şansını arttırmış olur.

Muşmula çekirdeğinin en önemli yararı böbrekteki kum ve taşların dökülmesine neden olmasıdır.

Muşmula çekirdeği, zayıflamak isteyen bireyler içinde birebirdir.

Anemi hastalığına iyi gelir.

Muşmula günde kaç tane yenmeli?

Öncelikle bir litre suyun içine bir avuç muşmula ekleyelim. Biraz kaynatıp süzdükten sonra, içine bir çay kaşığı bal ekleyip içebilirsiniz. Oldukça etkili olan muşmula çayı tarifi günde üç öğün birer bardak içebilirsiniz. Kilo vermek için ideal karışımlar arasında olan muşmula çayı, yağların yanmasını da sağlayacaktır

Muşmula çekirdeği neye iyi gelir?

Muşmulanın çekirdeği doğrudan değil de kaynatılıp içilmesi tavsiye edilmektedir. Bununla birlikte muşmula meyvesinin de birçok yararı bulunmaktadır. Uzmanlar günlük olarak bu meyvenin tüketilmesini önerir.

Belki de fiyatı pek değişmeyen tek meyve

Sevilen kış meyvelerinden olan muşmula, Eskişehir’deki pazar tezgâhlarında yerini alırken, satıcılar sağlık için çok faydalı olan meyveyi geçen yılla aynı fiyattan sattıklarını, fiyatın pek de değişmediğini belirliyorlar.

Eskişehir’de havaların soğumasıyla birlikte mevsimine uygun meyveler, tezgâhlara gelmeye devam ediyor. Kış meyveleri arasında yer alan ve her yörede farklı isimlerle tabir edilen muşmula, Eskişehir’de kurulan pazarlarda satılmaya başladı. Hemen hemen Türkiye’nin her bölgesinde yetişen muşmula meyvesi, Eskişehir’de kurulan pazarlara İnegöl ve Sakarya’dan geliyor. Kilogramı geçen seneye göre değişmeyerek yine 10 TL’den satılan muşmulaya ilgi ise büyük.

Eskişehir’de pazarcılık yapan İsmail Sudurağı, muşmulaya taleplerin iyi yönde olduğunu söyledi. Muşmulanın, hurma gibi bekleterek tüketildiğini belirten Sudurağı, “Muşmulayı geçen hafta itibariyle satmaya başladık. Muşmula aynı hurma gibi bekletildikten sonra tüketiliyor. İlk yeşil oluyor, sonra biraz bekletildikten sonra yumuşuyor ve öyle yeniyor. Vatandaşlardan gelen talepler iyi yönde, severek yiyorlar. Geçen seneye göre fiyatlarında pek değişiklik olmadı. Yine 10 liraya satıyoruz. Muşmulaları İnegöl’den ve Sakarya’dan getiriyoruz” diye konuştu.