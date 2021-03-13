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Spor Belhanda'nın veda paylaşımında olay Fatih Terim detayı
Spor

Belhanda'nın veda paylaşımında olay Fatih Terim detayı

Galatasaray'da sözleşmesi feshedilen Faslı futbolcu Younnes Belhanda sosyal medya hesabından veda paylaşımı yaptı. Paylaşımda yıldız futbolcunun gönderilmesine onayı olmadığı iddia edilen Teknik Direktör Fatih Terim'in fotoğrafta gülümsememesi hatta somurtması dikkat çekti.

Yeniakit Publisher
2021-03-13 10:44:00 -
Belhanda'nın veda paylaşımında olay Fatih Terim detayı

Galatasaray- Sivasspor maçından sonra yaptığı açıklamalar nedeniyle sözleşmesi feshedilen Younnes Belhanda'dan flaş bir paylaşım geldi.

Belhanda sessizliğini bozdu

Süper Lig'de oynanan Galatasaray-Sivasspor karşılaşmasının ardından Türk Telekom Stadı'nın zeminini eleştiren ve sözleşmesi feshedilen Younes Belhanda sessizliğini bozdu.

"Sizleri asla unutmayacağım"

Galatasaray Kulübü'nün tek taraflı olarak sözleşmesini iptal ettiği Belhanda, Türkçe ve Fransızca olarak yaptığı paylaşımda "Sizlerin eşliğinde harika bir 4 sene geçirdim. Desteğiniz için teşekkürler. Hocam Fatih Terim'e teşekkürler. Takım arkadaşlarım, sizlere teşekkürler. Çalışanlara teşekkürler. Taraftarlara teşekkürler. Sizleri asla unutmayacağım" ifadelerini kullandı.

Fatih Terim detayı dikkat çekti

Öte yandan Belhanda'nın gönderilmesine onayı olmadığı iddia edilen Teknik Direktör Fatih Terim'in fotoğrafta gülümsememesi hatta somurtması dikkat çekti.

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