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Spor Belhanda'dan sonra yeni kriz! Fatih Terim kayıp
Spor

Belhanda'dan sonra yeni kriz! Fatih Terim kayıp

Galatasaray'da Belhanda'nın gönderilmesinin ardından yeni kriz patlak verdi. Teknik Direktör Fatih Terim'in 2 gündür takımla birlikte antrenmanlara katılmadığı belirtildi.

Yeniakit Publisher
2021-03-12 09:43:00 - 2021-03-12 09:48:29
Belhanda'dan sonra yeni kriz! Fatih Terim kayıp

Galatasaray'ın Sivasspor ile oynadığı maçın sonrasında başta teknik direktör Fatih Terim olmak üzere futbolcular Belhanda ve Babel'in zemini eleştirmesi sonrası adeta ortalık karıştı. Belhanda'nın yönetimi hedef alan açıklamaları ise kaleminin kırılmasına sebep oldu ve Faslı yıldız takımdan adeta yaka paça kovuldu.

Belhanda'nın takımdan gönderilmesine onayı olmadığı bilinen Fatih Terim'in, basın karşısında konuya nasıl bir yorum yapacağı merakla beklenirken, tecrübeli hocanın idman fotoğraflarında yer almaması dikkat çekti. Bugüne kadar düzenli olarak sarı kırmızılı takımın resmi siteden ve sosyal medyadan paylaştığı idman fotoğraflarında yer alan teknik direktör Fatih Terim, zemin krizi ve Younes Belhanda olayı sonrası 2 gündür paylaşılan idman fotoğraflarında yer almadı. Akşam'ın haberine göre, bu krizin temelinde Belhanda'nın yanı sıra Başkan Mustafa Cengiz'in açıklamalarının da etkili olabileceği düşünülüyor.

Başkan Mustafa Cengiz'in basın toplantısında Fatih Terim'in zemin eleştirilerini hedef alarak "Ankaragücü maçındaki halı gibi sahada da takımın halini gördük" tarzındaki sözlerinin de Terim'in tepkisinde temel sebep olduğu iddia edildi.

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