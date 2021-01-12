  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Belhanda: Bu ırkçılık ne zamana kadar sürecek
Spor

Belhanda: Bu ırkçılık ne zamana kadar sürecek

Galatasaraylı futbolcu Belhanda, kulübün disiplin kurulu üyesi Cem Emiroğlu'na tepki göstererek, "Şimdi de Galatasaray'ın bir disiplin kurulu üyesi tarafından 'bedevi' olarak tanımlanıyoruz. Bu ırkçılık ne zamana kadar sürecek?" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-01-12 07:48:00 -
Belhanda: Bu ırkçılık ne zamana kadar sürecek

Galatasaray'ın Faslı futbolcusu Younes Belhanda, sarı-kırmızılı kulübün disiplin kurulu üyelerinden Cem Emiroğlu'nun kendisine yönelik kullandığı ifadenin kabul edilemez olduğunu belirtti.

Instagram'dan yaptığı paylaşımla Cem Emiroğlu'na tepki gösteren Belhanda, "Bu, kabul edilemez. İlk olarak bir hakemin ırkçı ifadesine maruz kaldık. Şimdi de Galatasaray'ın bir disiplin kurulu üyesi tarafından 'bedevi' olarak tanımlanıyoruz. Bu ırkçılık ne zamana kadar sürecek? Kökenlerimi asla inkar etmeyeceğim. Kesinlikle bir bedeviyim ama takımını severek temsil eden bir bedeviyim." değerlendirmesinde bulundu.

Galatasaray'ın ligde 4-3 kaybettiği İttifak Holding Konyaspor maçından sonra sosyal medya üzerinden Belhanda'nın futbolunu eleştirerek takımdan gönderilmesi gerektiğini savunan Cem Emiroğlu, "Bu bedevi ile mi sözleşme uzatılacak?" ifadesini kullanmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Suudi Arabistan'ın çılgın projesi tanıtıldı
Dünya

Suudi Arabistan'ın çılgın projesi tanıtıldı

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, katledilen gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın uluslararası arenada oluşturduğu olumsuz tabloyu y..
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar!
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar! "Sözde genel başkanının sancısı budur"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası konuştu.
Mesut Özil en sevdiği 3 diziyi açıkladı! Sosyal medya yıkıldı
Spor

Mesut Özil en sevdiği 3 diziyi açıkladı! Sosyal medya yıkıldı

Fenerbahçe'nin son günlerde transfer gündeminde bulunan yıldız futbolcu Mesut Özil, takipçisinin 'Hangi dizileri seviyorsun?' sorusuna verdi..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay