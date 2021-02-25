Belgeli cevaptan da utanmadılar! CHP'liler her yalan da olduğu gibi aşı yalanında da diretiyor

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Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısından sonra açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Ücretsiz aşıya para verildi' iddiasına canlı yayında belge ile cevap verdi. Söz konusu belgeden de utanmayan CHP Ankara Murat Emir ise yalanı sürdürmekte ısrar etti

Bir de yalanla mücadele!

Sürecin en başından beri şeffaf bir şekilde koronavirüsle mücadeleyi yürüten Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bir yandan da yalanlarla mücadele ediyor. Bugün yapılan Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısından sonra canlı yayında açıklamalarda bulunan Bakan Koca, Kılıçdaroğlu'nun yalanlarına da cevap verdi. Bakan Koca, şunları söyledi:

'En ucuza alan ülke biziz'

"Sayın Kılıçdaroğlu'nun ücretsiz aşıya para verildi iddiası olmuştu. Özellikle bu dönemde, dünyada aşı savaşının yapıldığı bir dönemi yaşıyoruz. Ülkeler arasında bunun ilişkileri etkileyebileceği düşünülerek, ücret ve benzeri noktalarda bunun ticari bir sır olarak kalması amacıyla bir fiyat özellikle söylenmemiştir. Şunu söylemiştim; biz aşıyı dünyadaki bütün ülkelerden daha ucuza aldık. Bu iddiamın arkasındayım. Bu ticari olarak saklanması gereken bir sırdı. Ama bu aşı sadece Türkiye'ye satılmıyor. Aynı zamanda birçok devlete de satılıyor. En ucuza alan Türkiye. Bu dönemde, bu aşıyı teminat olmadan almayacağımızı ifade etmiştim."

'Teminatları garantiye aldık'

"Faz-3 çalışması uygun olmasaydı, devamında Türkiye kendi yapması gereken tetkiklerden olumlu sonuç almamış olsaydı aşıyı almayacaktık. Teminatları garantiye aldık."

İddia şu: Üretici firma 1 milyon doz aşı üretti. Bu 1 milyon doz aşıyı aslında Türkiye'ye bedel almadan bağışladı.

'Aşıyı bedavaya bağışlarlar mı?'

"Aşı savaşının olduğu bir dünyada üretici firma aşıyı bedavaya bağışlar mı? Bunun üzerine biz firmaya, 'sözleşmemiz gereği size vermemiz gereken bir bedel var. Bunu size ödüyoruz? Böyle bir iddia var. Bu nedir?' diye sorduk.

Firmanın bize cevabı: Siz bizden teminat istediğiniz için biz teminatı sağlayamamıştık, nakit akış yönetimini sağlamak için bizi temsil eden Sinovac firmasına bedelsiz olarak verdik. Ama biz sizden ücretini olduğu gibi aldık.

"Firma 'parayı biz aldık' diyor"

Vergi ile ilgili de hiçbir sorun yok. Bizim verdiğimiz parayı firma 'Ben aldım' diyor.

'Aracı firmaya para ödemedik'

"Bir diğer konu 'Aracı firma var mıydı?' iddiası... Biz devlet olarak Sinovac ile görüşmeleri yaptık. Bu firmanın 10 yıldır tek bir distribütörü var. Bu distribütör ayrıca firmanın Türkiye'deki tek yetkilisi. Biz pazarlığı bütün görüşmeyi Sinovac firması ile yaptık. Aracı firmaya zerre kadar tek bir kuruş verilmedi."

'Ticari sır olarak kalması gerekirdi'

"Biz ekstra bir ücret vermedik, pazarlığı Sinovac ile yaptık. Vatandaşımızın zihni neden bulanıklaştırılmak isteniyor. Biz salgına odaklanmak istiyoruz. Buna rağmen vatandaşımızın aklını karıştırmak istiyorlar. Ticari, sır olarak kalması gereken bilgiler ifşa edildi."

Belgeden de utanmadı!

CHP Ankara Murat Emir ise, belge göstererek tüm gerçekleri Türkiye'ye kamoyunda anlatan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamasından utanmayarak, yalanı sürdürdü. Twitter hesabından paylaşımda bulunan CHP'li Emir, "Bakan Fahrettin Koca çırpındıkça batıyor. 'Hiçbir şekilde aracı firmaya bir kuruş verilmemiştir' diyor. Aracı firma bedelsiz aldığı 1 milyon doz aşıyı DMO’ya 12 milyon dolara satınca devlet aracı firmaya 12 milyon dolar kar payı vermiş olmuyor mu? Lafı dolandırmayın." dedi.

Ya anlayamıyor ya anlamak istemiyor

Emir sözlerine şöyle devam etti:

"Sağlık Bakanı, 1 milyon ücretsiz aşıya para ödendiğini itiraf etti: 'Üretici firma nakit akışı sağlamak için distribütör firmasına bedelsiz olarak verdik ama ücretini olduğu gibi aldık dedi.' Genel başkanımızın iddiaları doğrulanmış oldu. 12 milyon dolar, aracı firmanın kasasında kalmış."