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Belen su istiyor, Hatay'ın CHP'li Belediye Başkanı keyif çatıyor!

Hatay'ın Belen ilçesinde yaşanan susuzluk ve çevre kirliliği vatandaşları isyan ettirdi. Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluk alanı içerisinde olan Belen'de yaşanan su sorununa hiçbir çözüm üretilmezken, geçtiğimiz günlerde kanalizasyon sularının da ilçedeki dereye dökülmesi, vatandaşlardan büyük tepki toplamıştı.

30 Ağustos 2018 Perşembe 23:19
Belen su istiyor, Hatay'ın CHP'li Belediye Başkanı keyif çatıyor!

Hatay'ın Belen ilçesinde yaşanan susuzluk ve çevre kirliliği vatandaşları isyan ettirdi. Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluk alanı içerisinde olan Belen'de yaşanan su sorununa hiçbir çözüm üretilmezken, belediye yetkililerine de ulaşılamıyor.

Belenli vatandaşlar, CHP li Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın, ilçede yaşayanların sağ görüşe sahip olması nedeniyle hizmetleri aksattığını öne sürüyor.

'LÜTFÜ SAVAŞ SEFA SÜRÜYOR'

Yeni Akit'e konuşan Belenli bir vatandaş, "Lütfü Savaş zevk-ü sefasına dalmış hiçbir şekilde ilçemizle ilgilenmiyor. Belen ilçesinin geneli sağ görüşlü olması nedeniyle böylelikle cezalandırılmış oluyor." ifadelerini kullandı.

KANALİZASYON SUYU DEREYE AKIYOR

Belen'de, geçtiğimiz günlerde yerleşim yerlerinin yakınındaki dereye akan kanalizasyon suyu, çevre halkının tepkisine neden olmuştu.

Derenin geçtiği Karapelit Mahallesi'nde tepkilerini göstermek için bir araya gelen vatandaşlar, geçmişte suyunu içtikleri, bahçelerini suladıklarını dereden akan kanalizasyon nedeniyle çocukların hastalandığını, hayvanlarının öldüğünü ve bahçedeki ağaçlarının kuruduğunu belirtirken Belen Belediye Başkanı Adnan Vurucu da Hatay Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (HATSU) tarafından yapılması gereken altyapı ve su bağlantılarının uzun süredir yapılmadığını ifade etmişti.

Haber Tarihi: 30 Ağustos 2018 Perşembe 23:19
  1. Hatay Büyükşehir Belediyesi
  2. Belen
  3. belen su

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