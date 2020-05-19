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Belediyeye atanan kayyum birifing aldı

Siirt’un Kurtalan ilçe belediyesine kayyum olarak atanan Kaymakam İhsan Emre Aydın, birim müdürlerinden brifing aldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-19 15:13:31 -
Belediyeye atanan kayyum birifing aldı

Siirt’un Kurtalan ilçe belediyesine kayyum olarak atanan Kaymakam İhsan Emre Aydın, birim müdürlerinden brifing aldı.


Belediye toplantı salonundan birim müdürlüleri ile bir araya gelen Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Aydın, belediye birim amirlerinden detaylı bilgi aldı. Birim müdürlerine tek tek söz veren Kaymakam Aydın, yapılan çalışmaların ne aşamada olduğunu sordu. Aydın, "Belediye birimleri ve çalışanları olarak tüm vatandaşlarımızı kucaklayacağız ve herkese eşit mesafede olacağız" dedi.

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