Belediyenin halılarını metrese döşetmiş

Uşak Belediyesi’nde patlak veren rüşvet, yolsuzluk ve talan skandallarında her gün yeni bir rezalet ifşa olmaya devam ediyor.

Tutuklanarak cezaevine gönderilen CHP’li Özkan Yalım’ın şoförü Murat Altınkaya, yargı önünde bülbül gibi şakıyarak belediyenin imkanlarının nasıl peşkeş çekildiğini tek tek anlattı.

Belediye kaynakları metrese halı oldu!

İtirafçı şoför Altınkaya’nın ifadeleri, belediye malının nasıl şahsi zevklere alet edildiğini kanıtladı.

İddialara göre CHP’li Özkan Yalım, belediyeye bağlı "Dokur Evi"ndeki el emeği göz nuru halıları, gayrimeşru ilişkisi olduğu öne sürülen Ebru Yuğtulu ile ortak olduğu lüks sitedeki dairesine döşetmiş.

İfadeye göre; 2025 yılında bizzat Özkan Yalım’ın talimatıyla belediyenin dokuma evine gidilerek 5-6 adet değerli halı teslim alınmış.

Halıların taşınma işini şoförler yaparken, evin içindeki döşeme ve düzenleme işlerini ise Özel Kalem Müdürlüğü’nde çalışan Kübra isimli personelin yaptığı ortaya çıktı.

Şoför Altınkaya, halıların bir şahıs evine götürülmesinden rahatsız olduğu için teslim tutanağını imzalamadığını, usulsüz sevkiyatın altındaki imzanın bizzat Özkan Yalım’a ait olduğunu itiraf etti.