0553 313 94 23

Belediyenin aşure hayrı ağızları tatlandırdı

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Muharrem Ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikramında bulundu.

13 Eylül 2019 Cuma 15:49
Belediyenin aşure hayrı ağızları tatlandırdı

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Muharrem Ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikramında bulundu. Turgutlu Belediyesi eski hizmet binası bahçesinde yaklaşık 3 bin kişiye aşure ikramında bulunan Başkan Akın, hayrın Allah katında kabulünü dilerken, tekrarının nasip olması temennisinde bulundu.


Turgutlu Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da hicri yılbaşı olan Muharrem Ayı dolayısıyla Turgutlulu vatandaşlara aşure ikramında bulundu. İşletme ve İştirakler Müdürlüğü bünyesindeki Aşevi ve Hayır Merkezi’nce hazırlanan aşure, Eski hizmet binası bahçesinde vatandaşlara ikram edildi. Düzenlenen aşure hayrına Belediye Başkanı Çetin Akın’ın yanı sıra Başkan Yardımcıları Evren Erbaş Ser, Ahmet Daşkan daire müdürleri de katıldı. Başkan Akın vatandaşlara kendi elleriyle aşure ikram ederken, “Turgutlu Belediyesi olarak her yıl geleneksel hale getirdiğimiz Aşure hayrımızı bu yılda gerçekleştirdik. Yağmurlu, bereketli bir havada 3 bin kişilik hayrımızı gerçekleştirdik. Allah tekrarını göstermeyi kabul etsin. Bu vesileyle Turgutlu halkının bir kez daha Muharrem Ayını tebrik ediyorum” dedi.


Vatandaşlar da kendilerine ikram edilen aşureler için Başkan Akın’a teşekkür ettiklerini dile getirdi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 15:49
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Merkezefendi Engelsiz Yaşam Akademisi kayıtları başladı
    1. Merkezefendi Engelsiz Yaşam Akademisi..
    2. Afganistan'da DEAŞ'ın basın sorumlusu..
    3. MHP Kadın Kolları Başkanı Zehra Uysal:..
    4. Yedigöller'de ilk kez "yediuyur"..
    5. AB ve Katar'dan Diyarbakır açıklaması
    6. Perakendecilerden bankalara kredi..
    7. Londra Borsası 32 milyar sterlinlik..
    8. Prof. Dr. Bocutoğlu: “Faizleri düşürme..
    9. Selçuklu Belediyesi Cuma buluşmasında..
    10. Kendilerini polis ve savcı olarak..
    11. KEİPA üyeleri Giresun'da toplanacak
    12. Çiçekdağı Belediyesi, 2 bin kişiye..
    13. Keçiborlu Belediyespor’un gözü BAL’da
    14. Sivas’taki atlı cirit müsabakaları..
    15. Çocuklar bu böcekle kediyi çok sevdi
    16. Eski plaklar Çankayalıları buluştu
    17. Çankayalı muhtarlar Safranbolu’da
    18. Pusmaz ve Bilgin yeni görevlerine..
    19. TESK Başkanı Palandöken: “Esnafımız..
    20. İBB'de işten çıkarmalar
    21. Kılca: “Hemşehrilerimizin hem derdine..
    22. Albayrak'tan ekonomiye ilişkin önemli..
    23. BM'den Cumhurbaşkanı Akıncı'ya teşekkür
    24. Ümraniye’de dev kazanlarda 10 bin..
    25. Virajı alamayan otomobil takla attı
    26. Google özgün haberleri ön plana..
    27. Huzurevinde kermes coşkusu
    28. Türkiye, Kırgızistan'la finansal..
    29. Çocukların hayal gücü resimlere yansıdı
    30. Çölyak hastalarına "glütensiz aşure"..
    Cübbeli Ahmet Hoca o isme patladı: Sen de bir hayat fezlekeni gönder...
    Cübbeli Ahmet Hoca o isme patladı: Sen de bir hayat fezlekeni gönder...
    Demirtaş'tan Diyarbakır'daki aileler açıklaması! Kıvırdı
    Demirtaş'tan Diyarbakır'daki aileler açıklaması! Kıvırdı
    Almanya'dan Yunanistan'a flaş Türkiye çağrısı
    Almanya'dan Yunanistan'a flaş Türkiye çağrısı
    İmamoğlu'ndan Başkan Erdoğan'a "kırık sandalye" çağrısı
    İmamoğlu'ndan Başkan Erdoğan'a "kırık sandalye" çağrısı
    Fatih Altaylı’dan bomba kulis! ‘En çok konuşulan mesele ise iki bakanın görevde kalıp kalmayacağı’
    Fatih Altaylı’dan bomba kulis! ‘En çok konuşulan mesele ise iki bakanın görevde kalıp kalmayacağı’

    Günün Karikatürü

    13 Eylül 2019
    Ali Babacan Karadeniz'de yapılanma görevini o vekile verdi
    Ali Babacan Karadeniz'de yapılanma görevini o vekile verdi
    Almanya'dan kritik Türkiye açıklaması!
    Almanya'dan kritik Türkiye açıklaması!