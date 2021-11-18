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Ekonomi Belediyelerin yapı ruhsatı verdiği bina sayısı arttı
Ekonomi

Belediyelerin yapı ruhsatı verdiği bina sayısı arttı

Belediyeler tarafından ilk 9 ayda yapı ruhsatı verilen bina sayısı yüzde 59.5, yüzölçümü yüzde 36.4, değeri, yüzde 86.3, daire adedi yüzde 33.4 arttı.

Yeniakit Publisher
2021-11-18 22:28:00 -
Belediyelerin yapı ruhsatı verdiği bina sayısı arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine ruhsatlandırılan yapıların toplam yüz ölçümü 99.2 milyon metrekareyi buldu. Bunun 57.2 milyon metrekaresinin konut, 23.2 milyon metrekaresinin konut dışı ve 18.8 milyon metrekaresinin ortak kullanım alanı olduğu görüldü.

Kullanma amacına göre 69.3 milyon metrekareyle en yüksek payı iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar elde etti. Bunu 7.7 milyon metrekareyle bir daireli ikamet amaçlı binalar izledi.

Belediyeler tarafından verilen yapı kullanma izin belgelerinde bina sayısı ilk 9 ayda yüzde 13 ve değeri yüzde 34.3 artarken; yüzölçümü yüzde 1.3, daire sayısı yüzde 1.5 azaldı.

Bu yapıların toplam yüz ölçümü 85.2 milyon metrekare olarak hesaplandı. Bunun 47.7 milyon metrekaresini konut, 20.3 milyon metrekaresini konut dışı ve 17.3 milyon metrekaresini ortak kullanım alanları oluşturdu. Kullanım amacına göre 62.7 milyon metrekareyle en yüksek payı iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar aldı.
Bunu 4.4 milyon metrekareyle toptan ve perakende ticaret binaları takip etti.

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