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Aktüel

Belediyeden ‘temizlik kuralları’ bilgilendirmesi

Korona virüsü salgınına karşı çalışmalarını sürdüren Çarşamba Belediyesi Zabıta ekipleri, ilçede hizmet veren iş yerlerini denetleyerek salgın hakkında bilgilendirme afişi dağıtımı yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-06-10 14:45:45 -
Belediyeden ‘temizlik kuralları’ bilgilendirmesi

Korona virüsü salgınına karşı çalışmalarını sürdüren Çarşamba Belediyesi Zabıta ekipleri, ilçede hizmet veren iş yerlerini denetleyerek salgın hakkında bilgilendirme afişi dağıtımı yaptı.


Kovid-19 salgını nedeniyle Çarşamba Belediyesi Zabıta ekipleri ilçede hizmet veren iş yerlerini denetleyerek korona virüs hakkında bilgilendirmede bulundu. “Kişisel temizlik kuralları” hakkında bilgilendirme afişi dağıtan zabıta ekiplerinin halkı bilinçlendirme çalışmalarının devam edeceği, tedbirlerin aksatılmadan sürdürüleceği öğrenildi.

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