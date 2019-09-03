0553 313 94 23

Belediyeden dolandırıcılık uyarısı

Düzce Belediyesi, başkan yardımcıları ile birim müdürleri adına iş adamları ve vatandaşları arayarak para talep eden bir şebeke konusunda uyarı açıklaması yayımladı.

03 Eylül 2019 Salı 15:44
Belediyeden dolandırıcılık uyarısı

Düzce Belediyesi, başkan yardımcıları ile birim müdürleri adına iş adamları ve vatandaşları arayarak para talep eden bir şebeke konusunda uyarı açıklaması yayımladı.


Düzce Belediyesi vatandaşları dolandırıcılara karşı uyardı. Dolandırıcıların Düzce Belediyesi başkan yardımcıları ve birim müdürlerinin adını kullanarak çeşitli yöntemlerle iş adamları ve vatandaşları arayarak para ve randevu talep ettiklerine ilişkin ihbarların arttığını belirterek bir uyarı açıklaması yayımladı. Açıklamada “Düzce Belediyesi Başkan Yardımcılarımız ve birim müdürleri adına kendini özel kalem, danışman vs. sıfatlarla tanıtarak iş adamlarını arayan kişiler olduğu kurumumuza bildirilmiştir. Çeşitli bahanelerle başkan yardımcılarımız, birim müdürlerimiz ve kurumumuz adına randevu talep eden, kendini belediye çalışanı gibi göstererek para, kıymetli eşya vs. talebinde bulunan kişileri vakit kaybetmeden güvenlik güçlerine bildirmenizi önemle rica ederiz. Düzce Belediyesinin hiçbir zaman ve şartta vatandaşlardan para ve benzeri değerli eşya talebinde bulunmayacağını değerli vatandaşlarımıza bildirir, benzer durumlara karşı dikkatli olmalarını tavsiye ederiz” denildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 15:44
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Gaziantep'te uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyon
    1. Gaziantep'te uyuşturucu ticareti..
    2. Rusya'da savaş uçağı düştü!
    3. 100 araçtan 7'sinde yangın tüpü..
    4. Balıkesir'de 36 düzensiz göçmen..
    5. İran'dan "2 gün içinde yüzde 20..
    6. AB'den Brexit açıklaması
    7. Youtube'da kirli provokasyon! Hem..
    8. Atletico Madrid 3’te 3’le başladı
    9. CHP'den enflasyon açıklaması
    10. Fatih Terim'e kötü haber
    11. Kazandığı ilk parayla eski takım..
    12. Balıkesir'de 36 düzensiz göçmen..
    13. Toyota çalışanları Aile Günü'nde..
    14. Şanlıurfa'da damdan düşen yaşlı adam..
    15. İspanya'da 20 gün içinde hükümet..
    16. Kepez iş kapılarını aralıyor
    17. Fatsa Mal Müdürlüğüne Cemalettin..
    18. İmamoğlu’nun iftirasına vakıflardan..
    19. Vali Balcı biçerdöverle hasat yaptı
    20. Mezitli Belediyesi, eğitim yardımını..
    21. TFF 3.Lig
    22. ANALİZ - Kazakistan'da yeni dönemin..
    23. Çocuklara kırtasiye setleri Uğur..
    24. GÜNCELLEME - Muğla'da orman yangını
    25. Hurda toplamak için çıktığı inşaatın..
    26. Medipol Başakşehir'den altyapıya takviye
    27. Masa Tenisi: Avrupa Takımlar Şampiyonası
    28. Belediyeden dolandırıcılık uyarısı
    29. QNB Finansbank, Tarım ve Teknoloji..
    30. Eyüpsultanlı gençlere ücretsiz futbol..
    Şamil Tayyar'dan kritik uyarı: Süreç çöktü, yeni bir oyun planına ihtiyaç var
    Şamil Tayyar'dan kritik uyarı: Süreç çöktü, yeni bir oyun planına ihtiyaç var
    ABD'den ortalığı karıştıracak hamle! Bunu ilk kez yapıyorlar
    ABD'den ortalığı karıştıracak hamle! Bunu ilk kez yapıyorlar
    Erdoğan'ın önünde poz verdiği harita Yunan'ı rahatsız etti
    Erdoğan'ın önünde poz verdiği harita Yunan'ı rahatsız etti
    Sene sonu başlıyor! Artık boğazlarda söz Türkiye'nin
    Sene sonu başlıyor! Artık boğazlarda söz Türkiye'nin
    Düğmeye basıldı! Rusya'dan alınacak
    Düğmeye basıldı! Rusya'dan alınacak

    Günün Karikatürü

    03 Eylül 2019
    Davutoğlu cephesinden 'ihraç' açıklaması: Biz susmayacağız
    Davutoğlu cephesinden 'ihraç' açıklaması: Biz susmayacağız
    ‘Çok güçlü mesaj!’ B-2’leri bölgeye konuşlandırdılar
    ‘Çok güçlü mesaj!’ B-2’leri bölgeye konuşlandırdılar