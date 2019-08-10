0553 313 94 23

Belediyeden bakım çalışması

Bartın Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Orduyeri Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi araç yolunda hasar gören noktalarda bakım onarım çalışması başlattı.

10 Ağustos 2019 Cumartesi 18:12
Belediyeden bakım çalışması

Bartın Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Orduyeri Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi araç yolunda hasar gören noktalarda bakım onarım çalışması başlattı.


Bartın Belediyesi araç yollarını bakımdan geçirerek sorunsuz ulaşım sağlamaya devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen bakım onarım çalışmaları son olarak Orduyeri Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi’nde devam ederken çalışmaları Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Kömeç’de yerinde inceledi. Çalışma hakkında açıklamada bulunan Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, alt yapıda ve üst yapıda ihtiyaç duyulan tüm çalışmaları yaparak kentte hayatı kolaylaştırmaya ve yaşam kalitesini arttırmaya devam ettiklerini söyledi.


Akın açıklamasında “Halkımıza daha iyi ulaşım imkanı sağlamak amacıyla hasar gören noktalarda başlatmış olduğumuz bakım onarım çalışmalarımıza Orduyeri Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi’nde devam ediyoruz.Ekiplerimiz hasar gören noktaları tesviye ederek sıcak asfalt ile yeninden düzenliyor. alt yapıda ve üst yapıda ihtiyaç duyulan tüm çalışmaları yaparak kentte hayatı kolaylaştırmaya ve yaşam kalitesini arttırmaya devam ediyoruz” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Ağustos 2019 Cumartesi 18:12
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    BAE'den Yemen'de ateşkes çağrısı
    1. BAE'den Yemen'de ateşkes çağrısı
    2. 'Garibanlara el uzatma zamanı'
    3. Pakistan Hindistan ile ticari..
    4. Malatya jandarmasından trafikte..
    5. Ticari araç elektrik direğine çarptı:..
    6. 'Şimdi kurban için bağış zamanı'
    7. Rusya'dan Keşmir'i ilhak eden..
    8. Kurban payı nedir? Kurban payı nasıl..
    9. Yukarı Tekke Mezarlığı ziyaretçi..
    10. Akar ve TSK'nin komuta kademesi KKTC'de
    11. Kuşadası’nda eğitimli köpekler ve..
    12. Kuşadası’nda mezarlıklar ziyaretçi..
    13. Diyanet açıkladı! İl il Kurban Bayramı..
    14. 7 saat süren kaçak kurbanlık..
    15. Menemen’de bayramlaşma merasimi
    16. Kurban ne zaman kesilir? Kurban..
    17. Yaşlı kadının çifte bayram sevinci
    18. AK Parti Menemen’den muhtarlara ziyaret
    19. Fıstık çalan çeteyi çökerten komutan..
    20. Kars’ta iki aile arasında yayla..
    21. Kurban etinin faydaları nelerdir?
    22. Alisson'dan Liverpool'a kötü haber
    23. Vali Deniz ve eşi şehit ailesi ile..
    24. Tamamlandığından bölgenin en büyük..
    25. Evde kıyma nasıl çekilir? Evde kıyma..
    26. TBMM Başkanı Şentop Tekirdağ'da
    27. Kars’ta, “Kemerin ses getirsin”..
    28. Kurban eti nasıl muhafaza edilmelidir?
    29. Ödemiş’te orman yangını
    30. Düzce’de otomobil içine bırakılan..
    Flaş gelişme! Davutoğlu'nun dünürü istifa etti
    Flaş gelişme! Davutoğlu'nun dünürü istifa etti
    Çobanlarla çiftçiler birbirine girdi! 37 ölü
    Çobanlarla çiftçiler birbirine girdi! 37 ölü
    Bir ayda 10 ton altın satın aldılar! 'Savaşa' hazırlanıyorlar
    Bir ayda 10 ton altın satın aldılar! 'Savaşa' hazırlanıyorlar
    Android'e karşı dev hamle! Huawei kendi işletim sistemini tanıttı
    Android'e karşı dev hamle! Huawei kendi işletim sistemini tanıttı
    Diyarbakır'da kaçak elektrik operasyonu! 'Ölüme razıyız' deyip ekiplere saldırdılar
    Diyarbakır'da kaçak elektrik operasyonu! 'Ölüme razıyız' deyip ekiplere saldırdılar

    Günün Karikatürü

    10 Ağustos 2019
    ABD'den bir 'Türkiye' açıklaması daha: Sevinçle karşılıyoruz
    ABD'den bir 'Türkiye' açıklaması daha: Sevinçle karşılıyoruz
    HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti
    HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti