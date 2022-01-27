Belediyecilik ajans değil, gönül işidir

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Ajans talimatıyla hareket eden ve ucuz algı operasyonlarıyla halkın gözünü boyamaya çalışan CHP’li belediyeler, kar yağışı sırasında milyonlarca vatandaşa kâbusu yaşattı. 3 yıla yaklaşan görev süreleri boyunca sadece ve sadece ucuz algı operasyonlarıyla seçmenlerini konsolide eden CHP’li başkanlar, halkın hizmetlere ihtiyacı olduğu dönemde başarısız bir performans sergiledi. CHP’li büyükşehir belediyelerinin yapamadığı hizmetleri AK Partili ve MHP’li ilçe belediyeleri eşine az rastlanır bir performansla yerine getirdi.

Ajans belediyeciliği çöktü

Siyaset Bilimci Ferhat Çakır, “AK Partili belediyelerde temel hizmetler eksiksiz yerine getiriliyordu. Görmediğin işi yapan belediye mükemmeldir. Eğer bir kar yağışı esnasında trafik tıkanmıyorsa orada işler yolundadır. Ama halk yollarda mahsur kalmaya başlıyorsa temel belediyecilik hizmetleri verilmiyor demektir. AK Parti belediyelerinde işler kusursuz yürürken, bunlar ajans aklıyla verdikleri ucuz vaatlere halkın gözünü boyadı. ‘Bize otobüs aldırmıyorlar’ diyorlardı, mevcut otobüsleri yollarda kaldı. Ajans belediyeciliği çöktü” dedi. Binlerce vatandaşımızın mağduriyet yaşadığını kaydeden Çakır, “İnsanımız yollarda mahsur kaldı. Halkımız bunu hak etmedi. CHP’li belediyeler temel görevlerini yerine getirmekten uzak bir profil çizdi. Esas niyetleri belediyeyi yönetmek değil. Farklı makamlara talipler. O yüzden işlerine motive olamıyorlar” şeklinde konuştu.

Kriz iletişimini de başaramadılar

Genç İletişimciler Derneği Başkanı Çağlayan İbiş, “Ajans aklıyla algı yönetimi yaparak çalışıyormuş imajı veriyorlardı. Kar yağışıyla birlikte bu imaj çöktü. Büyükşehir belediyelerinin ajans aklıyla yönetilmeyeceği anlaşıldı. Reklam çalışmaları ve ucuz iletişim denemelerinin, halkı yanlış bilgilendirmenin bir faydasının olmadığı gün yüzüne çıktı. Doğru iletişim, doğru gerçek hizmet anlayışıyla olur” dedi. CHP’li belediyelerin kötü bir sınav verdiğini kaydeden İbiş, “Afet yönetim merkezinde bir dakikalık bir görüntü servis ediyorlar. Sonra Sarıyer’de balık tuzlamaya gidiyorlar. Milletimiz sosyal medyadan yükselen yardım çığlıklarıyla gerçeği gördü. Temel hizmetleri veremedikleri gibi kriz iletişimini de yönetemediler” ifadelerini kullandı.