Belediye zabıta alımı | Güngören Belediyesi zabıta alımı ne zaman?

Kamu kurum ve kuruluşları bünyesinde zabıta personeli olarak görev yapmak isteyen kişiler belediye personel alım ilanlarını takip etmekte. Güngören Belediyesi, İŞKUR üzerinden zabıta personeli alımı yapacağını duyurdu. Güngören Belediyesi, erkek ve kadın olmak üzere en az lise mezunu 21 zabıta memuru alımı yapacağını açıkladı. İşte merak edilen haberin detayları…

Güngören Belediyesi zabıta alımı ne zaman ve nasıl başvuru yapılır?

Güngören Belediyesi memur alımına başvuru yapmak isteyen adayların, aşağıda sayılan başvuru belgeleriyle beraber, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne

(Güven Mahallesi Marmara Caddesi No:38 GÜNGÖREN/İSTANBUL adresindeki Güngören

Belediye Başkanlığı) 26/07/2021-29/07/2021 tarihleri arasında saat 16:00’ya kadar (mesai

günlerinde saat 10:00-16:00 arasında) şahsen gelerek başvuru yapmaları gerekmektedir.

1-Başvuru Formu

2-Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi

3-Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-Devlet üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet belgesi

4-Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği

5-KPSS sonuç belgesinin ÖSYM web sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,

6-Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,

7-Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,

8-Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği

9- 1 adedi forma yapıştırılmak üzere son altı ay içerisinde çekilmiş 3 adet biyometrik fotoğraf.

Güngören Belediyesi zabıta alım şartları nelerdir?

1-Türk vatandaşı olmak.

2-Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

3-Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

4-Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya

askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini

yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

5-Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı ve bedensel engeli

bulunmamak.