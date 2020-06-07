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Aktüel

Belediye vidanjörüyle sınırdan kaçak sigara sevkiyatı

Görevli olarak gittikleri Barış Pınarı Bölgesindeki Suriye’nin Resulayn kentinden Türkiye’ye geçirmek için vidanjöre gizledikleri kaçak sigaralarla yakalanan 4 belediye personeli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yeniakit Publisher
2020-06-07 01:13:10 -
Belediye vidanjörüyle sınırdan kaçak sigara sevkiyatı

Görevli olarak gittikleri Barış Pınarı Bölgesindeki Suriye’nin Resulayn kentinden Türkiye’ye geçirmek için vidanjöre gizledikleri kaçak sigaralarla yakalanan 4 belediye personeli tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ŞUSKİ) Genel Müdürlüğünde çalışan 3 personel, görevli olarak Barış Pınarı Bölgesindeki Suriye’nin Resulayn kentine gitti. Vidanjörle bölgeye giden 3 personel, buradan temin ettikleri kaçak sigaraları vidanjöre saklayarak Türkiye’ye geçirmek istedi.


Olaya karışan 4 kişi tutuklandı


Türkiye’ye geçiş yapan belediye çalışanlarının durumundan şüphelenen güvenlik güçleri, vidanjörde arama yaptı. Yapılan aramada aracın değişik yerlerine gizlenmiş gümrük kaçağı sigaralar ele geçirildi. Soruşturma kapsamında İ.A., S.P., H.Ç. ve B.C. polisler tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.


ŞUSKİ Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından açıklama yaptı


Genel Müdürlük tarafından yapılan açıklamada, “Barış Pınarı Harekatı kapsamında, sınır ötesinde görev yapan kurumumuz görevlilerinden birkaçının şahsi, kanunsuz, davranışları sonucu işlemiş oldukları suç karşısında emniyet güçlerinin yasal gözaltı ve soruşturmalarının yanı sıra, kurumumuzca da gerekli disiplin soruşturması başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla arz olunur” ifadelerine yer verildi.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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