Belediye üretimi 90 ton portakal satışa çıktı
Muğla Köyceğiz Belediyesi, 2022 yılı üretimi olan 90 ton portakalı (washington) tek seferde toptan olarak açık artırma usulü ile ihaleyle satacak.
ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; ihale 07.12.2022 Çarşamba günü saat 15.00’de Belediye Başkanlığı Odasında Encümen huzurunda yapılacak. İhaleye iştirak eden olmadığı veya teklif edilen fiyatlar uygun görülmediği takdirde, ihale 14.12.2022 Çarşamba günü aynı yer ve saatte tekrar yapılacak.
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