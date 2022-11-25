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Ekonomi Belediye üretimi 90 ton portakal satışa çıktı
Ekonomi

Belediye üretimi 90 ton portakal satışa çıktı

Muğla Köyceğiz Belediyesi, 2022 yılı üretimi olan 90 ton portakalı (washington) tek seferde toptan olarak açık artırma usulü ile ihaleyle satacak.

Yeniakit Publisher
2022-11-25 14:37:00 -
Belediye üretimi 90 ton portakal satışa çıktı

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; ihale 07.12.2022 Çarşamba günü saat 15.00’de Belediye Başkanlığı Odasında Encümen huzurunda yapılacak. İhaleye iştirak eden olmadığı veya teklif edilen fiyatlar uygun görülmediği takdirde, ihale 14.12.2022 Çarşamba günü aynı yer ve saatte tekrar yapılacak.

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