Belediye üç maymunu oynuyor! Ankara’da su skandalı ifşa oldu

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde kuyu suyu skandalı yaşanıyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin (ABB) iştiraklerinden Seğmenler Su tarafından dağıtılan Seğmenler, İnci ve Almina markalı damacana sularının kuyulardan sağlıksız bir şekilde doldurularak Ankaralılara içirildiği iddia edildi.

Daha önce su faturalarında indirim yapılmadığını ortaya çıkaran Ankara Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Sinan Burhan bu defa Ankaralılara kuyulardan su içirildiğini söyledi.

Burhan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Gazeteci Yazar Fuat Uğur önemli bir iddiayı gündeme getirdi. Ben de bir meclis üyesi olarak Ankaralıların sağlığını düşünmek zorundayım. Ve bu soruları Sayın Mansur Yavaş’a sormak istiyorum. Ankara Büyükşehir Belediyesine ait 3 tane su şirketinin sularının temiz olmadığı, koktuğu ve özellikle kanalizasyon kokusu olduğu, balık kokusu olduğu yosun kokusu olduğu ifade ediliyor. Bu sular kaynağından alınmadı nerelerden alındı? Kuyulardan alındı. Niçin? kar etmek amacıyla, niçin ? Ucuz olsun diye

Burhan: Etiket oyununa gelmeyin

Burhan: “Başka vahim bir iddia bu suların üstündeki etiketler tarım bakanlığı tarafından denetleniyor, bu etiketler aynı zamanda Gimattaki bazı su bayilerine verilmiş. Yani deniyor ki siz suyu membadan almayın kuyudan alın, çeşmeden alın üzerine büyükşehir belediyesinin etiketlerini yapıştırın”.

Burhan sözlerine şöyle devam etti:

“Denetim yok sağlık yok koku var kar amacıyla maliyet olmasın diye suyu nereden bulursak bulalım dolduralım üzerine de Büyükşehir Belediyesinin etiketlerini yapıştıralım hologramları yapıştıralım deniyor aman ha böyle bir skandal olmaz ben buradan soruyorum Ankara Büyükşehir Belediyesi sizin etiketlerinize kim sahip çıkacak? ”

Şişe ve damacanaların içinde yosun çıktığından bahseden vatandaşlar şikâyet yağdırıyor.