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Aktüel

Belediye temizlik işçilerinden minik Beren'e oyuncak sürprizi

Bahçelievler Belediyesi görevlileri, evlerinin önünden her geçtiklerinde kendilerine sevgi gösterisinde bulunan minik Beren'e oyuncak çöp kamyonu hediye etti

Yeniakit Publisher
2020-07-28 12:13:24 -
Belediye temizlik işçilerinden minik Beren'e oyuncak sürprizi

İSTANBUL (AA) - Bahçelievler Belediyesi temizlik işçileri, evlerinin önünden her geçtiklerinde kendilerine sevgi gösterisinde bulunan minik Beren'e oyuncak bir çöp kamyonu hediye etti.

Hürriyet Mahallesi Bahtiyar Sokak'ta ikamet eden Muazzez-Ayhan Erdem çiftinin iki buçuk yaşındaki kızları Beren, her sabah evlerinin önünde temizlik yapan ve birikmiş çöpleri alan temizlik işçilerine el sallayıp, onlarla konuşuyor.

Minik Beren'i her geldiklerinde aynı yerde kendilerine sevgi gösterisinde bulunurken görmekten mutluluk duyan ve bu duruma alışan temizlik işçileri, küçük kızın sevgisine duyarsız kalmadı. Nihat Karaalp ve Selami Yılmaz adlı temizlik işçileri, Beren'e, çok sevdiğini söylediği çöp kamyonunun bir benzeri olan maketini hediye etti.

Sürpriz karşısında şaşkınlık yaşayan Beren, mutluluğunu anne ve babasıyla paylaştı. Anne Muazzez Erden, hediyeyi hatıra olarak saklayacaklarını ve belediyeye teşekkür ettiklerini söyledi. Nihat Karaalp ve Selami Yılmaz ise, "Beren bizi her gördüğünde heyecandan uçacak gibi seviniyor. Ona bu hediyeyi almak istedik. Beren'le birlikte bütün çocukları seviyoruz." ifadesini kullandı.

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