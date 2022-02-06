Belediye taşınmazları kiraya verilecek
Mülkiyeti Mustafakemalpaşa Belediyesi’ne ait ilanla adres ve şartları belirtilen 60 adet taşınmaz 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. Maddesine göre AÇIK TEKLİF USÜLÜ ihale ile kiraya verilecek.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre ihale 15 Şubat 2022 Salı günü saat 14:00’dan itibaren, Hamzabey Mahallesi Bursa Caddesi No:44 adresindeki Belediye Düğün Salonunda, İhale Komisyonunca (Encümenince) yapılacak.
- İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler ihale şartnamesini 100,00TL (Yüzlira) karşılığında Belediyemiz Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü’nden temin edebilirler. (Şartname başvuru öncesi İdarede ücretsiz görülebilir) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 6. Maddesine göre ihaleye katılmayacak olanlar şartnamede belirtilmiştir.
- İlanda belirtilen taşınmazlara ait % 3 geçici teminat ve şartname bedeli Belediyemiz Veznesine nakit olarak yatırılacaktır.
İsteklilerin ihaleye katılım sağlayabilmesi için 14 Şubat 2022 Pazartesi günü saat 17:00’a kadar, Geçici Teminat bedelini yatırıp, İhale Dosyasını Hamzabey Mah. Garaj Sokak No:22-26 Belediye Hizmet Binası 1. katında bulunan Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne teslim etmesi gerekmektedir.
Posta ile yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.
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