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Belediye personeli proje yazma eğitimi alacak

Yüreğir Belediyesi ile Çukurova Kalkınma Ajansı arasında teknik destek protokolü imzalandı.

11 Eylül 2019 Çarşamba 15:35
Belediye personeli proje yazma eğitimi alacak

Yüreğir Belediyesi ile Çukurova Kalkınma Ajansı arasında teknik destek protokolü imzalandı. Yüreğir Belediyesi Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, “Bu uygulama ile belediye personelimiz ‘Proje Yazma Eğitimi’ alacak” dedi.


Çukurova Kalkınma Ajansı’nın teknik destek proje çağrısına katılan Yüreğir Belediyesi “Belediye Personelleri İçin Proje Yazma Eğitimi” konulu projeyle başvuruda bulundu. Kabul edilen proje kapsamında, Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir ile ÇKA Genel Sekreteri Dr. Lütfi Altınsu arasında proje protokolü imzalanarak yürürlüğe girdi.


Yüreğir Belediyesi Dış İlişkiler Birimi tarafından hazırlanan ‘Belediye Personelleri İçin Proje Yazma Eğitimi’ başlıklı teknik destek projesi kapsamında, Belediyenin hazırlayacağı Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler, Kalkınma Ajansı ve diğer büyük projeler için yetkili personele proje eğitimi verilecek. Tüm mali kaynağı Çukurova Kalkınma Ajansı tarafından karşılanacak olan projenin eğitimlerine Eylül ayında başlanacak.


Belediye personelinin ‘Proje Yazma Eğitimi’ alacağını belirten Başkan Kocaispir, “Personellerimizin her alanda gelişimi, hem çalışanlarımız hem de vatandaşlarımız için çok kıymetli. Bu kapsamda Çukurova Kalkınma Ajansı ile bir protokol imzaladık. Eğitim kapsamında, projelerin genel çerçevesi ve temel kuralları, çağrı takibi ve ilgili çağrı başlığının seçilmesi, çağrı dokümanlarının incelenmesi, proje döngüsü yönetimi gibi konular işlenecek. Yine proje başvuru dokümanları ve başvuru, Avrupa Birliği’nin ve diğer başka kuruluşların hibe programları ile ilgili önemli noktalar ayrıntılı olarak ele alınacak” dedi.


Proje ile Yüreğir Belediyesi personeline proje yazma kültürünün geliştirilmesi, nitelikli proje hazırlama ve sunma kapasitelerinin artırılmasının amaçlandığını ifade eden Başkan Kocaispir, “Verilecek olan eğitim ile ulusal ve uluslararası nitelikte proje üretebilen personeller ile kurumumuzun proje hazırlama ve sunma konusundaki ihtiyaçları karşılanıp daha etkin daha kaliteli projeler tasarlanıp sunulabilecek. Ayrıca proje hazırlama eğitimi almış personellerimiz eğitim almamış diğer personellerimize de bilgi ve birikimlerini paylaşacak, böylece diğer personellerimizin de proje fikirlerinin ve proje hazırlama yetkinliğinin oluşmasına katkıda bulunmuş olacağız. Eğitim alacak personelimize başarılar diliyorum. Hayırlı olsun” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 15:35
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